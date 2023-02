Jennifer López se tatúa por amor a Ben Affleck

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

A sus 53 años, Jennifer López tomó la decisión de hacerse un tatuaje y su esposo Ben Affleck fue el principal motivo, ya que fue su nombre el que JLo tatuó en la parte izquierda de su caja torácica.

En una publicación de Instagram, “La Diva del Bronx” mostró el símbolo de infinito con una flecha en el centro en el que se puede leer “Ben” en un extremo y “Jennifer” en el otro.

Asimismo, el protagonista de “Batman” también reveló el arte que se hizo debajo de la axila con las letras “B” y “J” con motivo al Día del Amor y la Amistad o San Valentín para rendir tributo a su relación con la cantante de origen boricua.

“Compromiso ? Feliz día de San Valentín, mi amor”, escribió JLo junto a varias fotografías con Ben, incluyendo del tiempo de su romance en 2001 que más tarde terminó y volvió a renacer en 2021.

Y agregó las etiquetas: “#CommitmentIsSexy #ThisIsUsThen #ThisIsUsNow #ThisIsMeNow”, haciendo referencia a su próximo álbum “This is me… Now” con el que buscará celebrar los 20 años del lanzamiento “This is me... Then”.

Los actores se casaron la noche del 16 de julio en una capilla de Las Vegas tras anunciar su compromiso en abril.