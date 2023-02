¡Finalmente! Karol G y Shakira unieron sus voces en “TGQ”

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

“Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente cómo me siento en este momento”, le dijo Shakira a Karol G cuando la reguetonera le envió la letra de “TGQ”, la canción en la que unieron sus voces para una colaboración que ha sido muy esperada por los fanáticos de ambas.

Karol dio a conocer la noticia durante una entrevista con The New York Times, donde explicó que en el tema junto a su compatriota está “dejando ir mucha ira” y estará compuesta por “una balada en tono menor teñida de reggaetón”, señaló el diario.

Con otras 16 canciones, “TGQ” formará parte del nuevo álbum de Karol, “Mañana será bonito”, en el que también figuran artistas como Carla Morrison, Romeo Santos, Bad Gyal y Sean Paul, además de Maldy y Ovy on the Drums, quienes trabajaron en “Gatúbela” y “Cairo” respectivamente.

Con este disco, Karol promete que: “La gente va a saber mucho de mi vida personal con mis canciones. Pero ya no quiero tener las canciones dentro de mí, porque sé que la gente puede curar muchas cosas con la música. Escribir canciones para mí es una muy buena manera de curar cosas que no puedo explicar”.

La exponente urbana también confirmó que se convirtió en tía, con el nacimiento de su primera sobrina, Sophia, la primogénita de su hermana Verónica Giraldo.

Por otro lado, “La Bichota” confesó estar conociendo a alguien que “casi” la ha hecho enamorarse otra vez, como lo dice en "Cairo".

“¡Eso realmente sucedió!", expresó. "Estaba realmente, como, no me voy a enamorar de nuevo. No voy a tratar de construir mi vida personal con nadie. Pero la vida acaba de traer a alguien a mi vida que es como hacerme sentir feliz de nuevo, así que quería volver a compartir momentos con alguien más”.

“Eso fue algo nuevo que aprendí con este álbum”, agregó. “Iba a estar realmente enojado por el amor y todo. Y al final del álbum, ahora lo estoy sintiendo de nuevo. Solía ??odiarlo y ahora me encanta de nuevo. Así que estemos abiertos a eso”.