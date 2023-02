Idris Elba se niega interpretar a James Bond: "No voy a ser ese tipo"

JON GAMBRELL | AP

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos

El actor Idris Elba dice que seguirá siendo el atormentado detective John Luther, no James Bond.

Hablando el martes en la Cumbre del Gobierno Mundial en Dubai, Elba mencionó las persistentes discusiones sobre él asumiendo el cargo como el famoso espía británico de Ian Fleming. Esos se habían vuelto más fuertes después de la desaparición de Daniel Craig como Bond en la película número 25 de la franquicia llamada "No Time to Die".

Cuando se le preguntó acerca de su próxima película basada en la serie británica "Luther", Elba claramente dejó de interpretar a 007.

“Es muy oscuro”, dijo Elba sobre la serie. “Hemos estado trabajando en el programa de televisión durante unos 10 años, por lo que la ambición natural es llevarlo a la pantalla grande, por lo que estamos aquí con la primera película”.

Agregó: “Sabes, mucha gente habla de otro personaje que comienza con 'J' y termina con 'B', pero no voy a ser ese tipo. Voy a ser John Luther. Eso es lo que soy."

“Luther: The Fallen Sun” se estrenará en los cines estadounidenses el 24 de febrero y luego se transmitirá en Netflix a partir del 10 de marzo. También es coprotagonizada por Andy Serkis y otros actores de la serie de televisión.

Elba, de 50 años, es conocida por una variedad de papeles en televisión y cine, que van desde Stringer Bell en la serie de televisión estadounidense "The Wire" y la película reciente "Beast".