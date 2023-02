Romeo Santos no descarta filmar la historia del grupo Aventura

Ynmaculada Cruz Hierro

Lima, Perú

Fue un encuentro sin celulares, fotos ni grabaciones. Así lo quiso Romeo Santos porque su deseo era compartir con la prensa dominicana sin la presión de las entrevistas, aunque no faltaron las preguntas

Más de tres horas de anécdotas, historias y risas fue lo sucedido en el hotel, en Lima, Perú, en donde se encuentra hospedado el artista, allí llegó una batería de periodistas dominicanos para compartir más de cerca con “El rey de la bachata”.

Romeo llegó desinhibido, con pantalón jean y una camiseta desaliñada (pero muy a la moda). Saludó a todos de besos y abrazos y se sentó a tomarse unos tragos y a conversar de manera muy amena. Así dijo que le gusta sentirse tal cual, ya que el artista es simplemente un personaje.

“Tony” así dijo Romeo que le llaman sus padres y su hermana, se sintió muy a gusto recordando sus inicios con el grupo Aventura, cuando sus presentaciones eran reales “aventuras” en las que en algunas ocasiones sintió que pudo estar en peligro de muerte, debido a los conflictos sucedidos en los lugares en donde hacían sus presentaciones.

A Anthony Romeo Santos le brillan los ojos recordando todo lo vivido en sus inicios y ver ahora que, pasado más de dos décadas, es uno de los primeros artistas latinos más cotizados y queridos del mundo.

Un éxito que todavía no lo asume como tal, pero que disfruta en cada una de sus etapas, como la vivida en esta gira, que según contó, no alcanzaba creer que se habían vendido cuatro estadios en la capital peruana y que, de las tres primeras presentaciones, en la tercera entrega es en la que empezó a sentir confianza, pues se trata una nueva presentación que incluye nuevas canciones y una que otra dinámica. “Cuando voy por el quinto concierto de la gira es que me siento totalmente en confianza en el escenario”, reveló.

Filme de Aventura

A Romeo le encantaría que la historia del grupo Aventura fuera contada en una serie de televisión o en una película para el cine. Confesó que sí ha tenido acercamiento de productoras interesadas en el proyecto, pero que de lograr la realización, desea que la historia se cuente tal cual es y que para eso todos lo integrantes de Aventura tienen que estar de acuerdo en que así sea, de lo contrario prefiere que la historia de la agrupación mejor no se filme.

Inversión en RD

El artista se mostró muy a gusto cuando el periodista Richard Hernández le abordó sobre la posibilidad de invertir un proyecto turístico en República Dominicana. En 2021 Romeo realizó una visita a las playas de Cabo Rojo y Bahía de las Águilas, en la provincia de Pedernales, al sur del país.

El intérprete de “Obsesión” dejó abierta la posibilidad de que se concretice una posible inversión turística en el país.

El compositor

Cuando Anthony tenía unos ocho años le encantaba escudriñar las carátulas de los discos (LP) de su madre que era amante de la música romántica. Allí descubrió que artistas como José José, Julio Iglesias o Raphael de España, no escribían las canciones que cantaban y conoció los nombres de Manuel Alejandro o Roberto Cantoral grandes compositores de famosas canciones.

A los 13 años formaba parte del coro de la iglesia y comenzó a escribir sus primeros temas, tratando de seguir los pasos de los grandes compositores que escribían los éxitos de las estrellas de la música del momento.

En el coro se enamoró de una compañera, y el amor no funcionó así que esto fue el descorche para que nacieran las musas. Reveló que fue esta misma chica quien le animó a cantar sus canciones

Reconoció que tanto la melodía como la inspiración para escribir es un don y una gracia que Dios le concedió.

Es tan fecunda su inspiración para escribir que posee Romeo que tiene en carpeta más de 200 canciones escritas, inclusive desde cuando inició con Aventura, pero además que ya tiene en carpeta las dos siguientes producciones discográficas.

Formación

Cuando Romeo era un adolescente su padre siempre le advertía sobre el uso y tráfico de las drogas, que si cometía un error en ese punto dejaría de ser su padre. Recuerda, también, que su madre aconsejaba a su hermana sobre las relaciones sexuales y sobre los embarazos fuera del matrimonio, expuso estos ejemplos para referir a que la educación en el hogar es vital para la formación de los hijos.

Expuso que los padres deben de vigilar el contenido de los que los menores consumen en los medios en estos tiempos. Reconoció que tiene cuatro hijos y que ha estado pendiente de su educación, el tema surgió para explicar que las letras que exhiben la música urbana no es del todo culpable de los males sociales y que lo exhibido en estas canciones no es más que el resultado, también, de la falta de conocimiento y orientación de muchos de estos intérpretes.

El merengue

Romeo confirmó que para te su actuación en los pasados Latin Grammy tenía la intención de cerrar su actuación con el merengue “Mil 500 noches” que grabó junto a Toño Rosario, Rubby Pérez y Fernando Villalona, pero que compromisos irrevocables impidieron que Rubby pudiera estar esa noche en el Grammy.

Así que se sintió muy satisfecho ver como Bad Bunny llevara el merengue al Grammy Americano. El artista dijo que Dios quiso en su tiempo que fuera Bad Bunny quien llevara el merengue a esa dimensión.