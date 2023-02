Increíbles historias cuentan travesías de fanáticos en Perú para ver a Romeo

Ynmaculada Cruz Hierro

Lima, Perú

Durante los tres días que Romeo Santos lleva presentando su gira “Fórmula Vol.3”, en el Estadio Nacional, en Lima Perú, miles de fanáticos y fanáticas llegan allí con increíbles historias que muestran su amor por el artista dominicano.

Como la dominicana Carolina Encarnación, oriunda del sector de Herrera, Santo Domingo Oeste, y quien lleva 12 años residiendo en Perú. Carolina reveló que desde el mismo instante que se anunciaron los conciertos de Romeo adquirió sus entradas y ha tenido que hacer muchos sacrificios para llegar a la barra que divide el escenario, y que Romeo pueda verla a solo unos cuantos metros con la bandera tricolor.

“Fui de las primeras en comprar boletos, tengo un amigo que me ayuda para yo poder lograr este lugar aquí, he venido a los tres conciertos y vengo el 14 porque amo a Romeo, además de que es dominicano, amo su música y toda la esencia que tiene como artista”, reveló entre el bullicio del público a LISTÍN DIARIO.

También está la historia de Ángel Ruiz, un venezolano que llevaba tres días con una pancarta, en la que se leía una petición de matrimonio, a su prometida, que se encontraba presente en el recinto. “Estoy aquí porque en 2011, en un concierto de Romeo le pedí a mi pareja que fuera mi novia, y hemos venido desde Venezuela a ver los cuatro conciertos. Ella no sabe que tengo este cartel escrito para que Romeo me suba al escenario y pueda pedirle matrimonio delante del artista que nos unió, esa es mi mayor ilusión”, reveló Ruiz que encontró el amor junto a su pareja gracias a las canciones de Romeo.

“Yo soy tu Julieta. ¡Te Amo Romeo! Tenía escrito en una cartulina arrugada Cristal Medina, quien tuvo que acampar por más de un mes frente al Estadio Nacional para ver de cerca al artista dominicano. Cristal no podía hablar. Solo lloraba al ver a Romeo tan cerquita cantar las románticas bachatas. Entre llanto nos contó que gracias a las canciones de Romeo es un torbellino de ilusiones. “Amo a Romeo con cada una de sus canciones, me imagino cada historia con mi Romeo. Soy capaz de todo con tal de verle de cerca. Me encanta la bachata y estas lágrimas no son de emoción es porque Romeo es el amor de mi vida”, gritaba entre sollozos.

El bachatero dominicano ha cambiado el curso de la historia del entretenimiento en Perú, al llenar a toda capacidad el Estadio Nacional, el que acogió cada día más de 40 mil personas y que mañana concluirá la hazaña rompiendo un récord implantado por Daddy Yankee y Bad Bunny, quienes lograron llenar el recinto dos noches consecutivas. El dominicano lo hará cuatro.

El Rey de la Bachata elevó su trono en el país sureño, que en estos momentos atraviesa una triste realidad política, pero que su fanaticada decidió hacer un “stop” para llevar el mensaje de paz y seguridad que necesita Perú.

El domingo a Romeo se le vio mucho más entregado, divertido y el público se le sintió mucho más enérgico que los dos días anteriores. Las ovaciones nunca pararon y las canciones fueron todas cantadas a coro junto al artista.

Romeo interpretó su repertorio que ha elegido para esta nueva gira, en la que tampoco falta su interacción con el público y algunos que cuentan con suerte suben y cantan junto a él en escenario. El concierto concluye interpretando “Propuesta indecente” en medio de una bañera.

Además de la canción “El pañuelo” de su nuevo álbum “Fórmula Vol.3” lanzado, el pasado mes de septiembre, en una glamorosa actividad en la mansión del diseñador Gianni Versace, en Miami, el bachatero presentó “Bebo”, “La suegra”, “Siri”, “Solo conmigo” y “Sus huellas” que grabó junto a Justin Timberlake.

El concierto incluye un medley con “Imitadora”, “Necio”, “Perro”, “Llévame Conmigo” y “Sobredosis”.

De su disco “Fórmula Vol.1” (2011) entregó “La diabla”, en un medley en donde interpretó fragmentos de “Eres mía”, “Cancioncitas de Amor”, “Odio”, “Sin Fin” y “Perjurio”.

Tampoco faltaron éxitos como “Volví”, “Ella quieres beber”, “Noche de sexo”, “Hilito” y “El beso que no le di”, que grabó junto a Kiko Rodríguez.

Sentado desde su trono Romeo hizo un llamado a su fanaticada a pedir canciones viejas, esos temas que grabó junto a Aventura y que siempre acompañan al artista. Así llegaron “Enséñame a olvidar”, “Todavía me amas”, “El malo”, “Mi Corazoncito”, “Un beso” y su primer gran éxito “Obsesión” con la que se despide del escenario, para regresar y concluir con “Propuesta indecente”.

