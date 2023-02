Cardi B trae energía en el concierto previo al Super Bowl, se une a la multitud

Yanibel Luna

Estados Unidos

Cardi B se unió a su esposo Offset en el escenario, abrazó a Serena Williams y luego compartió con una animada multitud durante el enérgico concierto previo al Super Bowl de la rapera en los suburbios de Phoenix.

La ganadora del Grammy bailó alegremente y realizó sus mejores jams desde "Up" hasta "I Like It" en la fiesta del Salón de la Fama el domingo temprano. Aportó mucha energía al ambiente relajado de un club nocturno en el Gila River Resorts & Casino en Chandler, Arizona.

La multitud se puso de pie y sacó sus teléfonos para capturar el programa de Cardi B mientras recitaban casi palabra por palabra todas las letras durante su presentación de 30 minutos. Comenzó su actuación con "Money" mientras saltaba por el escenario.

"¿Cómo estamos esta noche?" preguntó a los entusiastas asistentes al concierto. “Necesito tomar una foto… ¿Me veo bien? Sí. Hagámoslo estallar”.

Después del rápido discurso de Cardi B, Offset se unió a ella en el escenario para interpretar su éxito "Clout". Entusiasmó a la multitud mientras su esposo rapeaba su verso antes de devolverle el favor y terminar la canción.

Cardi B continuó interpretando sus otros éxitos como "WAP", "Finesse" y "Bodak Yellow", su última canción de la noche. Luego, sacudió las caderas y luego abrazó a Williams en el escenario antes de que el rapero se aventurara fuera del escenario y marchara con su seguridad a través de un mar de miembros de la audiencia, que incluía a la comediante Tiffany Haddish, quien la animó y se tomó selfies y videos de ella

Anteriormente, Offset abrió para su esposa, interpretando "Roc Flair Drip", "Taste" y tocó un fragmento de "Bad and Boujee" de su antiguo grupo M