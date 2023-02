Harry Styles arrasa en premios Brits

EFE

Estaban hechos a su medida y no había otro ganador posible. Harry Styles, con cuatro galardones, incluyendo el de mejor álbum, arrasó en los premios Brits de la música británica y se lució como el icono inglés del momento.

Styles, que optaba a cuatro premios -mejor álbum ("Harry's House"), mejor artista, mejor canción ("As It Was") y mejor artista de pop/R&B-, se los llevó todos siendo el artista más aclamado de la gala londinense por la crítica y también por el público, que tres años después pudo volver a llenar el O2 de la capital británica.

Styles marcó el ritmo de la gala porque cada vez que su nombre aparecía en alguna nominación o era mencionado por Mo Gilligan el O2 retumbaba. Ningun otro artista se acercó a los decibelios del ex One Direction. De hecho, quedó casi como un error de la organización gastar su mejor bala en las actuaciones justo al principio.

La ceremonia arrancó con la interpretación de "As It Was" en directo por parte de Styles, un momento que ya no tuvo réplica, más allá de que Lizzo consiguiera encandilar al público con su voz, su carácter y el juego de luces que deslumbró a los 13.000 espectadores.

Las actuaciones de Lewis Capaldi, David Guetta, Sam Smith y Cat Burns quedaron muy lejos de la aclamación que recibió Styles, sobre todo porque el O2 comenzó a vaciarse una vez que el rapero Stormzy actuó en la recta final de la gala. Las prisas para no quedar atrapados por las largas colas del metro y los problemas técnicos que sufrió la ceremonia -que obligó a poner una actuación de Adele del año pasado mientras estos se solucionaban- facilitó la salida masiva de público antes de que Styles recibiese el premio a mejor álbum de año, el colofón de la noche.

No fue una buena carta de presentación para un evento que ha pasado por primera vez en la historia a celebrarse en sábado, para tratar de paliar las malas audiencias de los últimos años.

En los 90, los Brit atraían más de 9 millones de espectadores por edición, cuando Michael Jackson, David Bowie, Oasis, Freddie Mercury o Blur eran asiduos premiados; ahora que el tono ha cambiado, las cifras cayeron hasta los 2,7 millones -su punto más bajo- en 2022.

Tras Styles, quien se fue más contento de Londres fue el grupo Wet Leg, que se hizo con los galardones a mejor grupo y mejor nuevo artista.

Beyoncé, que hace unos días se convirtió en los Grammy en la artista más galardonada de estos premios, también se llevó aquí su parte del pastel: mejor artista internacional y mejor canción internacional.

El premio de mejor álbum alternativo fue para The 1975, el de mejor grupo internacional para Fontaines D.C. y el de mejor actuación de baile para Becky Hill.

Sin premios se quedaron Arctic Monkeys, que contaba con dos nominaciones, Stormzy, que ya ha caído tres veces en la categoría de mejor álbum, y la canción de la banda sonora de Encanto "We Don't Talk About Bruno", que había sido la primera canción Disney en ser nominada en la historia de los Brit.