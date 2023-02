Todos los estrenos de Netflix y HBO Max de febrero 2023

Redacción Entretenimiento

Películas y series como “Lobo vikingo” o "You” de Netflix y, más recientemente, "Aqua Teen Para Siempre: Plantasma", de HBO Max, llegaron este febrero y unos cuantos estrenos interesantes, con grandes propuestas cinematográficas.

Netflix apostó por varias ficciones en las que el amor juega un papel fundamental en sus tramas. El gigante del streaming trajo la primera parte de la cuarta temporada de You, en la que Joe Goldberg tratará de hacer una nueva vida en Londres, bajo una renovada identidad, aunque sus malos hábitos volverán a causarle problemas.

En cambio, HBO Max con un poco de humor y animación. Los sinvergüenzas favoritos de todos, los Aqua Teen: el inteligente Frylock, el bocazas Master Shake, el adorable Meatwad y el vecino pervertido, Carl, mientras se separan y luego vuelven a juntarse para luchar contra el señor corporativo Amazin, dirigido por el magnate de la tecnología Neil (con la voz de Peter Serafinowicz) y su compañero científico de confianza, Elmer (Paul Walter Hauser).

En Netflix

Lobo Vikingo

Es una ficción noruega enmarcada en el género de terror, dirigida por Stig Svendsen. Elli Müller Osborne (Royalteen) y Liv Mjönes (Midsommar) protagonizan esta intriga cargada de ansiedad.

Sinopsis. Recién llegada al pueblo, una joven presencia un brutal asesinato en una fiesta y, a partir de ese momento, comienza a tener extrañas visiones y peculiares deseos.

Espíritu libre

Este film estadounidense, dirigido por Sarah Spillane y protagonizada por Teagan Croft, Cliff Curtis y Anna Paquin, narra la historia real de la australiana Jessica Watson, la chica que quería convertirse en la persona más joven en navegar sola alrededor del mundo.

La joven de 16 años, logró lo imposible y se mantuvo en alta mar durante 210 días, atravesando algunos de los estrechos más peligrosos del mundo y sobreviviendo a varias colisiones.

Sinopsis. Una tenaz adolescente australiana se enfrenta a sus miedos para hacer realidad su gran sueño: ser la persona más joven en circunnavegar el mundo en solitario

Tu casa o la mía

Esta comedia romántica se centra en dos viejos amigos que intercambian casas a lo largo de una semana y descubren algunos secretos sobre la vida del otro con Reese Witherspoon y Ashton Kutcher.

Sinopsis. Debbie y Peter son mejores amigos y totalmente opuestos. Ella anhela la rutina con su hijo en Los Ángeles. Él prospera en Nueva York. Cuando cambian de casa y de vida durante una semana, descubren lo que realmente necesitan.

A todas partes

Sinopsis. Dos hermanos que llevaban 15 años sin verse se reconcilian cuando cumplen un sueño de su infancia: recorrer México en moto. Protagonizada por Mauricio Ochmann,Ana Serradilla y David Chocarro.

Tenemos un fantasma

La comedia de terror une a Anthony Mackie y David Harbour, dos actores que integran el Universo cinematográfico de Marvel (UCM).

La trama va sobre una familia afroamericana ligeramente disfuncional que acaba mudándose a una casa encantada. El cineasta se basó en el relato corto Ernest, de Geoff Manaugh, para escribir el guion. A diferencia de otras propuestas de terror en la ficción, ellos no están asustados por la presencia sobrenatural, al contrario, están dispuestos a hacer una apuesta para captarlo en cámara.

Sinopsis. Kevin descubre que hay un fantasma llamado Ernest rondando su nueva casa, y su familia se vuelve viral. Pero cuando deciden investigar por su cuenta el pasado del espíritu, ambos terminan en la mira de la CIA.

+You: temporada 4 parte 1

Joe Goldberg tiene una nueva personalidad en Londres, y parece que está tratando de cambiar su siniestra vida. En esta nueva entrega, sin embargo, el acechador se convertirá en el acechado.

Batalla de amor

Es una serie de televisión surcoreana dirigida por Kim Jung-kwon y protagonizada por Kim Ok-bin y Yoo Tae-o.

Sinopsis. La relación entre Yeo Mi-ran, una abogada que no está interesada en el amor y que sobre todo no soporta perder en nada con un hombre, y Nam Kang-ho, un actor adorado por el público femenino, pero que no confía en las mujeres. Ni ella ni él creen el amor, pero acaban envueltos en una batalla amorosa.

+La primera vez

La serie colombiana creada por Dago García, que también la dirige junto a Mateo Stivelberg y María Gamboa, está ambientada en un instituto masculino en los años 70. Hace algunos guiños autobiográficos de la juventud del director colombiano Dago García.

Sinopsis. Una misteriosa muchacha llega a un colegio de hombres en la Colombia de los setenta, rompiendo estereotipos, reglas… y uno que otro corazón.

+División palermo

La serie hecha en Argentina, está protagonizada por Santiago Korovsky, Pilar Gamboa, Daniel Hendler, Martín Garabal y Charo López.

Sinopsis. Los miembros de una peculiar guardia urbana no armada, creada para mejorar la imagen de la Policía, arriesgan sus vidas mientras se las ven con unos criminales muy raros.

+Tríada

Sinopsis. La vida de una investigadora forense dará un brusco giro cuando descubre una mujer asesinada que es exactamente igual que ella. Cuando la verdad tiene muchos ángulos, nada es lo que parece, y para descubrirla, tenemos que conocer sus tres caras.

Outer banks: temporada 3

Los Pogues llegan a una isla desierta. Aunque el grupo de ahora seis amigos esté feliz de estar juntos, la realidad es que no pueden vivir siempre en una isla desierta. Los padres ya les están buscando y poco tardarán en movilizar cielo y tierra para dar con ellos.

En HBO Max

+Confía en mí

La serie juvenil británica lleva por la vida de un joven de 16 años que sufre de depresión y ansiedad. Algo que no está diagnosticado y que se esfuerza por ocultar todo lo posible. Sin embargo, todo cambiará cuando se enfrenta a la tragedia más grande que ha vivido.

Pobre diablo

Después de un leve retraso de unos pocos meses llega por fin la esperada serie animada de los chanantes con la historia del anticristo, que a punto de cumplir los 666 meses de vida se resiste a cumplir con su destino, ya que está más interesado en luchar por su sueño.

+El padrino de Harlem: temporada 3

En esta serie, concebida como precuela de la historia narrada en American Gangster, Chris Brancato y Paul Eckstein, sus creadores, trataron de reflejar la historia real de este mafioso, Ellsworth 'Bumpy' Johnson, cuando, tras pasar diez años en prisión, trata de recuperar su autoridad dominante en el barrio de Harlem durante los años 60.

Cormoran Strike: Sangre turbia

Sinopsis. El film sigue a Strike y Robin mientras investigan la desaparición de una mujer; sin embargo, en el proceso descubrirán que el caso está relacionado con un “asesino en serie psicópata” y una serie de testigos en los que no se puede confiar.

+Aqua Teen Para Siempre: Plantasma

Sinopsis. Los sinvergüenzas favoritos de todos, los Aqua Teens, y el vecino pervertido favorito de todos, Carl, se separan y vuelven a estar juntos para luchar contra el señor corporativo favorito de todos, Amazin, liderado por el magnate de la tecnología favorito de todos, Nei y su compañero científico de confianza, Elmer.