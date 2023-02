Dahian El Apechao llega a los Grammy luego de un camino de espinas

Reddación de entretenimiento

Luis Daniel Frías Feliz, es nombre real de Dahian El Apechao, un artista dominicano que ha tomado fuerzas desde su presentación en los premios Grammy, donde compartió escenario junto a Bad Bunny.

A pesar de que el músico logró expandir su público, colaborando en el tema musical “Después de la playa”, pocos conocen las vicisitudes que ha tenido que atravesar para convertirse en un artista de escenario.

En una entrevista con el comunicador José Peguero, Dahian reveló que desde que tenía cinco años recuerda haber batallado con la vida.

“Cuando yo tenía cinco años mi casa se me quemó y es un recuerdo que me dejó marcado, cuando yo cierro los ojos yo veo a las personas con los cambumbos de aguas tirándosela a la pared de la casa y el fuego no se apagaba”, narró Frías Feliz.

Luego de perder su techo, la familia del músico se albergó en una escuela por siete años, pero esto Dahian lo describió como “una bendición”.

“Nosotros vivíamos en la parte de atrás de la escuela, en un cuartico y mi mama hacia helados y yo lo vendía ahí mismo en la escuela, ósea Dios me puso la vida cómoda porque yo estudiaba ahí, vivía ahí y vendía helado en esa escuela”, dijo el merenguero durante la entrevista.

Continuó explicación que en el 1997, el expresidente dominicano, Leonel Fernández, dio unos departamentos para los damnificados y logró mudarse con su familia, marcando la siguiente etapa de su vida, esta con un techo digno.

Cuando la familia Frías Feliz tenía tres años en su nueva casa, el papa de Dahian decidió llevarlo a un concurso de voz que realizaban en Villa Altagracia, de donde es nativo, y allí tuvo su primer encuentro con la música.

“En el año 1999 mi papá decide llevarme a un festival de la voz donde gano el primer lugar, como cantante y me dieron una beca para estudiar música, y desde el primer momento que yo llego al curso que yo veo el maestro tocando un merengue de la maquina yo dije, eso es lo que yo quiero aprender y de ahí en adelante se marcó mi carrera”, dijo el hombre de 33 años, quien no aclaró que edad tenía cuando comenzó a tocar.

A pesar de que estudiaba becado, el sueño de ser pianista no logró materializarse, según narró no se graduó porque siempre fue “malo para los estudios”, y en vista de su mala c0onducta académica su padre solo lo dejaba salir para ir a la iglesia.

“Yo dure siete años siendo cristiano, solo porque en la iglesia me daban un instrumentos para yo hacer música, así que desde que ese pastor ‘quien quiere vivir en cristo’, yo levante la mano”, declaró el músico.

Finalmente, dice que quiere ser un espejo donde se reflejen los jóvenes de su país. “Si yo lo logré llegar a los Grammys todos ustedes pueden”.

Dahian El Apechao en los Grammy

“Yo sabía hace dos meses que yo iba para los grammys”, contó Dahian en el segmento con José Peguero.

El músico desde hace meses colabora con Bad Bunny luego de que el urbano pisara suelo dominicano y considerara que hay un artista en el dominicano.

“Bad Bunny fue al país, al estudio donde siempre he grabado todos mis temas e hicimos la canción ‘Después de la playa’”, Dahian explicó que luego de ese encuentro, el también llamado Conejo malo, le ofreció la oportunidad de su vida y lo llevó a su gira por todo el mundo..

“Dios está haciendo la obra; él me lo testificó una vez en una campaña cristiana; me dijo que estaría en escenarios súper grandes. No sabía si era como pianista o como ‘El Apechao’, pero yo sabía que esto venía”, dijo el músico refiriéndose sobre su llegada a los Grammy.