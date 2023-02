Las 10 últimos shows de medio tiempo en el Súper Bowl

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El Súper Bowl es el campeonato final de la Liga Nacional de Futbol, NFL por sus siglas en inglés (National Football League), donde los equipos escogidos se debaten por el trofeo que corona al mejor equipo de futbol americano de Estados Unidos.

El partido tiene la peculiaridad de que el medio tiempo es protagonizado por presentaciones musicales donde actúan artistas de la gama de Rihanna, quien realizará el show de este año, el próximo domingo 12 de febrero.

Así como la intérprete de “Dimonds”, otros afamados artistas han contagiado de música este evento. En los últimos 10 años ese escenario ha sido acaparado por personalidades como Beyonce, Madonna, Katty Perry, entre otros.

En 2013, el show de medio tiempo fue presentado por la artista estadounidense Beyoncé, quien junto a la banda Destiny Child, puso el estadio a moverse al ritmo de canciones como “Run the World”, “Love on Top” y “Crazy In Love”. Asimismo, entre humo y brillantes luces resaltó con sus movimientos de baile y su imponente voz.

Durante el Super tazón del 2014, la presentación estuvo a cargo de Bruno Mars, la cual inició con un grupo de niños que coreaban una canción del artista, después hizo su introducción tocando la batería al ritmo de “Locked Out of Heaven” para luego incluir al escenario a la banda Red Hot Chili Peppers.

Recordando que previo a su presentación, el artista recibió muchas críticas porque en ese momento no gozaba de la “fama y trayectoria” de artistas que se presentaron anteriormente, como Beyoncé y Madonna, pero a pesar de las críticas sobresalió con su espectáculo.

Mientras que en 2015 resaltó el show de Katty Perry, quien entró al escenario con un atuendo de llamas de fuego y montada en un león metálico mientras interpretaba “Roar”. Siguió con la interpretación de “Dark Horse” y luego invitó al escenario Lenny Kravitz con quien interpretó “I Kissed a Girl”. Con la participation de Missy Elliot cantó “Get Ur Freak On & Work It”.

Fue un show lleno de luces, colores y escenografías vibrantes acordes con las producciones de la artista. También resaltó porque uno de los bailarines disfrazados de tiburón durante la presentación del tema “Teenage Dream” lucía muy descoordinado.

Asimismo, en 2016 quien se robó el show fue la banda de rock británica, Coldplay, con sus invitados especiales Beyoncé y Bruno Mars, además de Mark Ronson y Gustavo Dudamel. Iniciando la presentación pusieron a los fanáticos a corear a ritmo de “Yellow”.

Después hizo su aparición Mars cantando “Uptown Funk” y luego ingresó Beyoncé con la canción “Run the World”.

El 2017 fue el momento de Lady Gaga, quien se lanzó desde el tejado del estadio hasta el escenario cantando “God Bless America”. Una actuación que quedó para la historia debido a la magia y presencia que proyectó la artista en escena.

Luego de que la intérprete de “Bad Romance” diera que hablar en el partido de ese año, en 2018 quien se presentó en el descanso del juego fue Justin Timberlake, que según los diarios, fue el show con la audiencia más baja en los últimos años.

A pesar del homenaje del artista al cantautor Prince, el público no disfrutó tanto la actuación de Timberlake y en Twitter se hicieron sentir con memes y comparaciones con otros shows.

En 2019, el show de medio tiempo fue de Maroon 5, quien invitó a escena a Big Boi y Travis Scott. Inició la presentación cantando “Harder to Breathe”. Uno de los invitados,

Scott accedió al escenario en una bola de fuego.

Sin embargo, todos los comentarios de la noche se lo llevó el momento en que el vocalista de la banda, Adam Levine se quita la camiseta frente al estadio.

En el 2020 el show se lo robaron Shakira y Jennifer López. La artista barranquillera arrancó la presentación con la interpretación de “She Wolf”, luego de cantar algunas canciones de su repertorio y mostrar sus movimientos, le dio pasó al artista puertorriqueño Bad Bunny, resaltando la música latina.

Luego se presentó la Diva del Bronx, JLO, cantando “Jenny from the Block”, para darle espacio al cantante colombiano JBalvin quien cantó un mix musical de algunas de su repertorio.

Finalizaron el show con una interpretación de ambas mujeres de la canción “Lets get loud”.

The Weekend fue quien musicalizó el estadio en 2021, una presentación con una escenografía al estilo Las Vegas y que inició con la interpretación de la canción “Starboy”.

A pesar de que el artista se popularizó mucho en ese año, su show recibió fuertes críticas en redes sociales que lo tacharon como “aburrido”.

La última presentación de medio tiempo fue la del 2022, la cual estuvo a cargo de las figuras del Rap y Hip Hop estadounidense Eminem, Dr. Dre, Kendrick Lamar, Mary J. Blige, Snoop Dogg y 50 Cent.

Interpretando “The Next Episode” entraron a escena Dr. Dre y Snoop Dogg, luego le dieron paso a 50 cent, quien entro literalmente de cabeza a escena interpretando “In Da Club”. Luego se adentraron a Escena Mary J. Blige, Kendrick Lamar y Eminem.

Fue la primera vez que una presentación de medio tiempo fue liderada por cinco artistas, ya que anteriormente solo uno o dos protagonizaban el show y traían uno que otro invitado.