Actores con síndrome de Down protagonizan serie chilena que estrena Netflix

EFE

Santiago de Chile

"Cromosoma 21" es el nombre de una nueva serie chilena que estrenó este miércoles la plataforma Netflix y que enfoca la acción a través de dos personajes con síndrome de Down: la policía encuentra en la escena de un crimen a un joven con ese síndrome, desde donde arranca la historia.



La serie es un trabajo conjunto entre el canal de televisión chileno Canal 13 y las productoras Film and Maker y Wild Sheep, y explica la trama de una investigadora que intenta descubrir la verdad tras un misterioso asesinato, informó la dirección de la serie en un comunicado.



"Estamos muy contentos y orgullosos de que la serie tenga un alcance global, llegando a un público masivo y diverso ", expresó el creador y director de la serie, Matías Venables, valorando el estreno internacional, aunque a finales de 2022 se emitió en Canal 13, con gran éxito entre la audiencia.



En la serie, la comisaria investigadora Mariana Enríquez irá tras los secretos que esconde el protagonista con síndrome de Down, Tomy, quien entrelazará a la vez la historia con una relación sentimental con una chica en la misma situación de discapacidad, Cristina, cuyos padres se oponen a la relación por la diferencia de "clases sociales" a las que ambos pertenecen.



"Cromosoma 21", según remarca la dirección de la serie, se caracteriza por un "cuidadoso" trato a las personas son síndrome de Down, presentándolas como responsables de sus actos, como cualquier otro personaje, y evitando la actitud condescendiente hacia ellas.



Para Venables, la serie encaja en los códigos clásicos de entretenimiento del género policial, con un misterio por resolver, pistas y el suspenso que va en aumento a lo largo de los capítulos.



Sin embargo, lo novedoso de la serie, dijo su director, es que propone temas reflexivos que se han visto poco en las pantallas como el matrimonio entre personas con síndrome de Down, su sexualidad, o cómo enfrenta el sistema judicial a una persona con esa condición que es sospechosa de haber cometido un crimen.



La serie ha superado las expectativas de sus creadores, según su productor, Nico Martínez Bergen: "Hasta ahora la serie nos ha traído muchas alegrías. El estreno en Chile fue un éxito, siendo el tema más comentado en Twitter durante la emisión del primer capítulo", aseguró.



"Nuestros protagonistas fueron galardonados en los premios Caleuche para actores chilenos -añadió Bergen- y ahora estamos preseleccionados en cinco categorías a los Premios Platino del cine iberoamericano. El estreno internacional nos tiene muy felices y expectantes con la acogida que tendrá la serie afuera de nuestro país".