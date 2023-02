Fermín Ceballos: De trabajar en la agricultura a ser votante del Grammy anglosajón

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Como buen sancristobalense, el cantautor, músico, productor y escritor dominicano radicado en New Orleans, Louisiana, Estados Unidos, Fermín Ceballos, ayudaba sus padres en el trabajo de la agricultura, mientras se formaba en la música, aunque desde muy pequeño ya portaba habilidades para el arte, que fue como una herencia familiar.

Actualmente, Fermín pertenece al círculo de votantes de la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias, organización creadora de los premios Grammy.

“Siempre me gustó la música, vengo de una familia que tiene respeto y amor por el arte y talento para el arte. Por ejemplo: mi papá tocaba guitarra y componía décimas y canciones, mi mamá era una cantante empírica, canta muy bien”.

Sobre la selección de los artistas que ganan el Grammy, se limitó a explicar que las disqueras no tienen derecho dentro de las votaciones y que como miembro del ´jurado´ o ´jueces´, debe aprender y estudiar sobre cada músico participante.

Además de elegir ganadores del Grammy, Fermín también fue escogido. Sí, este prodigioso intérprete será reconocido como Embajador de la música latina con el premio ´Jazz Ambassador Award´ de parte del The New Orleans Jazz Museum, y tras enterarse de la noticia se convirtió en un embajador de su natal República Dominicana y dijo “eso me lo tienen que dar en mi país”, así que lo hará durante un concierto que ofrecerá este próximo sábado 11 de febrero a las 9:30 de la noche ven Casa de Teatro.

En palabras de Fermín, The New Orleans Jazz Museum es una institución mundial que protege y preserva los orígenes y la difusión del jazz.

El pasado 25 de enero, nuevamente, Fermín fungió como diplomático cuando se presentó en el after party de la pasada edición de Miss Universo, se atrevió e invitó a la ganadora de ese título, R'Bonney Gabriel, a bailar un merengue.

Fermín también fue coronado por la alcaldía de San Cristóbal, su alcalde José Montás y la comisión del carnaval popular de ese municipio como Rey del Carnaval, siendo parte del desfile el pasado domingo 5 de febrero junto a todas las autoridades y las comparsas carnavalescas.

Más de Fermín Ceballos:

Fermín desarrolla varios proyectos musicales en la ciudad de New Orleans. Enfocado en la Música Dominicana, Bachata Merengue Típico, y Fuson . Su proyecto acústico, “Alma Acústica”. Consiste en voz y guitarra con influencias de Jazz Blues y Bossa Nova. Con todos realiza composiciones originales basadas en fusiones de diferentes sonidos y ritmos musicales. “Dentro de mis actividades Sociales y comunitarias. Como miembro importante de esta poderosa industria artística, que necesita más apoyo que nunca en estos momentos. Ha sido el compositor de otro importante tema que está catalogado como el himno de los inmigrantes, “Yo vengo de todo lado”. Fue escogido por la Alianza Nacional del TPS, que agrupa a más de 14 países como su canción oficial. Estoy muy agradecido con todas las instituciones que valoran esta contribución social, para los inmigrantes que llegamos a este país que nos acoge con tanto cariño. Ellos me han convertido en el primer Afro- Dominicano, en componer un tema de esta naturaleza. En octubre 16,17 y 18 de 2021 fue artista invitado a la Primera Feria Cultural y Xll Feria del Libro Dominicano en la ciudad de New York, un evento organizado por el comisionado de cultura Dominicano en los Estados Unidos.