Air Supply llega el 22 de junio de 2023 al Teatro La Fiesta del hotel Jaragua

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Air Supply, una de las más legendarias bandas de soft rock de los 70’s y 80’s, aterrizará nueva vez en suelo dominicano con su “The Lost in Love Experience Tour”, con el que se presentarán en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua el 22 de junio de 2023, con una producción de ED Live del empresario artístico Eduardo Duran.

Con esta nueva gira los seguidores de diferentes generaciones de la música de esta famosa agrupación podrán disfrutar de un concierto de grandes éxitos la cual tocara multiples ciudades a nivel mundial, siendo República Dominicana uno de los países que formaran parte de esta gran lista.

“The Lost in Love Experience Tour”, trae al australiano Russell Hitchcock y al inglés Graham Russell, quienes retornan con temas tan inolvidables como: “Making Love Out of Nothing at All”, “All Out of Love”, “Here I am”, “Every Woman In The World”, “Lost In Love”, “Even The Nights Are Better”, Two Less Lonely People In The World” y “Lonely Is the Night”, entre otros que forman parte de su antología musical.

Más de 17 producciones a lo largo de su trayectoria recopilan toda una discografía que incluye desde Discos de Oro, colaboraciones, presentaciones en grandes escenarios, giras a nivel mundial y reconocimientos en decenas de países.

Air Supply es una banda que logró reconocimiento a mediados de los años 70, cuando el sencillo “Love and Other Bruises”, lanzado en noviembre de 1976 y alcanzó el puesto No. 6 en la lista australiana de Kent Music Report, seguido por su álbum debut que alcanzó Disco de Oro en esa nación.

Durante la década de los 80 presentaron unos 6 álbumes de estudio, logrando colocar varios de sus temas en la famosa lista de los Billboard Hot 100, lo cual les merecio gran reconocimiento a nivel mundial.

Las boletas para este inolvidable concierto se encuentran disponibles desde ahora en UepaTickets.