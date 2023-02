Becky G aclara si Karol G le dedicó canción “Mami” a Anuel AA

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La talentosa cantante y actriz de origen mexicano, Becky G, en su primera entrevista para la República Dominicana, reveló algunos detalles del origen de dos de sus canciones.

Entre ellas, "Mami" en colaboración con Karol G, la cual ha sido manejada en el universo del morbo como una supuesta canción hecha a la medida para el cantante urbano Anuel AA, exnovio de la colombiana.

Autodenominada como feminista, la joven nacida en Los Ángeles, habló sobre los procesos creativos y logro final de sus éxitos ‘En Pijama’ y ‘Mami’. De esta última la Becky comentó en Alofoke Radio Show: ‘’No es mi lugar hablar de la vida de otras personas. ‘Mami’ fue escrita para cantarla sola, pero nuestros fans esperaban una colaboración entre ambas (Karol G y ella). Aunque el público y la prensa quisieron comparar y decir que la canción fue hecha para Anuel, no fue así, pero es normal que muchos lo razonen de esa manera’’.

Pese a que la canción no cuenta con un vídeo oficial, está muy feliz por el éxito de la misma, pero se desvincula de la teoría de que ella (Becky) no quiso lanzar el video, ya que, los fans desean verlas juntas en un audiovisual y se lo merecían con esta canción, pero, comentó que cuando algo o un proyecto no está 100% aprobado por todos los involucrados prefiere no avanzar con eso, ya que respeta el trabajo y la opinión de todos.

El machismo, el poder femenino en la industria y la travesía para lograr el éxito de ‘’ Sin Pijama’’:

"La industria es machista. No con los artistas que han colaborado conmigo. Cuando escribí por ejemplo, ‘’Sin Pijama’’, estuvo sin salir dos años, tenía que recordarle a la disquera de esa canción’’. Continúo diciendo: ‘’Con mi experiencia en esta industria, cuando Karol G no aceptó la canción que estaba idealizada al principio para que ella fuera parte de la canción, entendí que se actúa cuando uno se siente cómodo o cómoda, no cuando se te impone algo, y por eso lo respeté", comentó Becky G.

Además dijo: ‘’Siempre nos comparan, los latinos somos muy chismosos (risas) todo lo ponemos tipo telenovela. A veces interpretamos cosas que no son. Natti, Karol y yo estuvimos en una etapa de la industria en donde no teníamos mucho espacio, inclusive, de mi propio equipo de producción me llegaron a cuestionar la decisión de haber compartido la canción con Natti Natasha.

Sobre el poder femenino dentro de la industria musical, Becky admite que sí, las cantantes femeninas están en su momento, pero, recuerda los sacrificios para llegar a este punto. ‘’Cada una tenemos nuestras historias. De manera particular yo inicie a los 9 años en el entretenimiento, con música a partir de los 14 años. Yo soy de Los Ángeles, y mi acento americano al principio fue un obstáculo para mí.

Selena y Cristina Aguilera sus grandes influencias:

‘’Todos los artistas que existen son de gran inspiración. Ambas tenemos la misma experiencia del reto de hablar y cantar en inglés y español. Me da mucha tristeza, pese a su éxito del momento, que su boom global (Selena Quintanilla) se dio tras su muerte. Mi meta es lograr que nuestra segunda generación logre estar orgullosos de sus raíces latinas (eso incluye hablar ambos idiomas). Y sobre Cristina Aguilera relata que se sintió muy feliz por haber hecho una colaboración musical con ella, admirando su sacrificio, ya que, hoy en día Aguilera aún lucha con el entendimiento del idioma español.

Su hermano con condición de autista es su héroe:

‘’Alejandro, con 21 años de edad, es un chico muy inteligente y alegre, pero a los dos años de edad le pronosticaron que no iba a caminar. Fue una experiencia difícil, pero poco a poco logramos que mi hermano sea el gran chico que es hoy en día, es nuestro héroe’’.

¿Cómo maneja una relación con un futbolista de alta fama?

‘’Yo conozco a mi novio (Sebastián Lletget) desde hace casi 7 años. Comenzamos nuestras carreras muy jovencitos y como estamos en esa misma página, el respeto es mutuo’’.

Sobre frenar o sacrificar su carrera por su pareja, BG manifestó que la relación puede manejarse con el tiempo en ese sentido, y evidentemente desean tener hijos, pero no ahora.

La experiencia en los Power Rangers:

Fue una experiencia divertida. Admite que su personaje de Power Rangers amarillo era lesbiana, pero nunca lo supo hasta tiempo después.

"Ahí conocí a mi amiga quien me llevó a conocer a Sebastián. Cuando llegó la película pensé que iban a llegar más proyectos cinematográficos, pero no pasó".