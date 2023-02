Anuel dice están manipulando las informaciones en torno a su caso con Frabián Elí

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Después de filtrarse nueva información sobre el proceso legal que emprendió Frabián Elí Carrión Barreto contra Emmanuel Gazmey Santiago (Anuel AA), el exponente de música urbana respondió a través de su Instagram, diciendo que “manipulen las noticias y todo lo que quieran manipular”.

"El tiempo me va a dar la razón, no hay presión”, escribió en su historia. “La realidad es solo una y los hechos son los hechos”.

Según un documento que detalla la demanda por supuesto incumplimiento a su ex manager y que fue revelado este martes por “El Gordo y La Flaca”, el trapero puertorriqueño habría gastado hasta 400 mil dólares mensuales de su fortuna en pelucas, ropa y maquillaje para su ahora esposa Yailin la más viral.

Asimismo, en su intento por mostrar que no utilizó dinero de Anuel para enriquecerse, Carrión Barreto contó en 82 páginas que era autorizado para gastar cada peso. Como en una ocasión, que tanto Anuel como su expareja, Karol G, dieron luz verde para pagar 250 mil dólares a los productores de su tema “Secreto”, quienes presuntamente habrían amenazado con hacer un escándalo si no le pagaban esa suma.

En septiembre de 2022, el periódico Metro PR dio a conocer la demanda que fue radicada ante el Departamento de Justicia de Florida luego del intérprete de “McGregor” quitarle el acceso a las cuentas de banco de la empresa Real Hasta La Muerte a Carrión Barreto, quien aparecía como presidente de la misma, lo que generó el conflicto legal que hoy ambos enfrentan, además de romper con el acuerdo de mantener la relación profesional durante 7 años, tiempo que se cumpliría en 2026.

Días más tarde, Anuel explicó a través de un comunicado que su equipo financiero detectó algunas “actividades sospechosas” que motivaron la desvinculación de Carrión Barreto del manejo del dinero de Real Hasta La Muerte y que éste empezara la disputada legal con el objetivo de “evitar devolver todo el dinero que mis auditores cuestionan”.

“Hace poco me enteré que tras remover a mi ex manejador de todas mis cuentas de banco debido a actividades sospechosas en las finanzas y luego de iniciar una auditoría forense de todas las transacciones y actividades financieras, mi ex manejador presentó una acción legal sin fundamento, manipulando la realidad en mi contra. Espera usar el proceso legal que él mismo comenzó para evitar devolver todo el dinero que mis auditores cuestionan, ambas de trabajo y personal. Mis abogados y mi equipo de auditoría forense está trabajando para iluminar el alcance completo de estas discrepancias financieras que ahora estamos descubriendo”, cita el comunicado.