Wilfrido Vargas no piensa en el retiro: “No sé hacer otra cosa… ni freír un huevo”

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Para la estrella de la música latina, Wilfrido Vargas, es un chiste hablar de su retiro de los escenarios, del que asegura nunca ha pensado, pues no sabe “ni freír un huevo”.

Después de recibir una ovación de pie al terminar su concierto con motivo a la celebración de sus 50 años, el pasado 3 de febrero en el Coca-Cola Music Hall, en el Distrito T Mobile, en Puerto Rico, el veterano artista explicó a El Nuevo Día que “Wilfrido Vargas no sabe hacer otra cosa” que no sea ofrecer conciertos.

Sobre la presentación musical que tendría lugar a finales de noviembre de 2022 en el municipio Soacha, ubicado en Cundinamarca, Colombia, y que fue pospuesta, alegando que se encontraba atravesando por “quebrantos de salud”, el merenguero confesó a ese medio que estuvo afectado por “una gripe muy grande” debido al cambio de temperatura que lo obligó a visitar un centro de salud.

“No pude soportar el frío y me dio una gripe más grande del mundo. Le dieron una connotación de que yo estaba mal, pero solo fue esa noche y no pude trabajar. Lo lamenté mucho por la gente que me quería ver. Entiendo que el espectáculo se pospuso”, expresó.

El Nuevo Día señaló:

La primera vez que el cantante visitó Puerto Rico fue en la década de 1970 en el programa televisivo que presentaba el fenecido Luis Vigoreaux. Su llegada a la isla fue a través del productor dominicano Yaqui Núñez del Risco quien lo impulsó a conocer el mercado puertorriqueño y lo demás como él aseguró, “fue historia”.