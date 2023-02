“Avatar: The Way of Water” fue superada en ventas de taquillas

JAKE COYLE | AP

New York, Estados Unidos

Por primera vez en casi dos meses, la taquilla no pertenece a la gente azul.

“Avatar: The Way of Water” finalmente fue eliminada del primer puesto por el thriller de M. Night Shyamalan “Knock at the Cabin” y la octogenaria comedia “80 for Brady”. ” Después de siete semanas como la mejor película en los cines finalmente fue eliminada del primer puesto por el thriller de M. Night Shyamalan “Knock at the Cabin” y la octogenaria comedia “80 for Brady”. ”

"Knock at the Cabin", una película de terror sobre invasiones domiciliarias con un riff apocalíptico, destronó a la epopeya de ciencia ficción en 3D de James Cameron con 14,2 millones de dólares en ventas de boletos en los cines de Estados Unidos y Canadá, según estimaciones del estudio el domingo. El lanzamiento de Universal Pictures está protagonizado por Dave Bautista como uno de los cuatro extraños que se acercan a una familia que está de vacaciones en una cabaña rural.

La apertura de "Knock at the Cabin" estuvo por debajo de algunos de los lanzamientos recientes de Shyamalan. Su última película, "Old", de 2021, sobre una playa que envejece rápidamente a quienes la visitan, se estrenó con 16,9 millones de dólares y finalmente recaudó 90,1 millones de dólares en todo el mundo. Su película de 2019 "Glass", la tercera entrega de la trilogía "Unbreakable" del director, abrió con $ 40,3 millones en camino a recaudar $ 247 millones a nivel mundial. Todas las demás películas dirigidas por Shyamalan se han estrenado mejor que "Knock at the Cabin".

Pero "Knock at the Cabin" todavía marca la séptima película de Shyamalan como director para abrir el número 1. Con un presupuesto modesto de $ 20 millones, "Knock at the Cabin" debería generar ganancias fácilmente. La película, que obtuvo críticas en su mayoría positivas de los críticos (68% en Rotten Tomatoes), sumó otros $ 7 millones a nivel internacional.

El segundo lugar lo ocupó “80 for Brady”, una comedia sobre cuatro amigas (Jane Fonda, Lily Tomlin, Rita Moreno y Sally Field) que viajan al Super Bowl de 2017. Se abrió con un estimado de $ 12,5 millones. Poco después de anunciar su retiro del fútbol (otra vez) , Tom Brady asistió al estreno de la película.

Paramount Pictures empleó una estrategia única al lanzar “80 for Brady”. Si bien muchas películas han tratado de capitalizar los precios más altos de las entradas a través de proyecciones de gran formato o en 3-D o aumento de precios, que películas como "The Batman" han intentado, Paramount tomó la otra dirección con "80 for Brady". El estudio se asoció con expositores, incluidas las cadenas más grandes, para reproducir “80 for Brady” a precios de matiné para ayudar a atraer a su audiencia mayoritariamente mayor. (La mitad de los compradores de boletos tenían más de 55 años).

Parecía funcionar. En un momento en que las comedias han tenido grandes dificultades en los cines, “80 for Brady” (con un presupuesto de producción de $28 millones) tuvo uno de los mejores estrenos para una comedia de acción real en años. El precio de descuento continuará durante el resto de la ejecución de la película.

“Avatar: The Way of Water” se desliza al tercer lugar con $10.8 millones a nivel nacional en su octavo fin de semana. La racha No. 1 de la película coincidió con la racha de "Avatar" de 2009. En las últimas cuatro décadas, solo las dos de Cameron y su “Titanic” (1997) han tenido reinados tan sostenidos en la cima de la taquilla.

“The Way of Water” continúa teniendo un desempeño especialmente fuerte en el extranjero, donde sus $27.9 millones este fin de semana elevaron su total general a $2.17 mil millones en todo el mundo. Eso lo coloca en el cuarto lugar bruto más alto de todos los tiempos; Cameron, con dos películas de "Avatar" y "Titanic", ahora representa tres de los cuatro primeros.

“BTS: Yet to Come in Cinemas” recaudó $5.1 millones para quedar en el quinto lugar. La película del concierto de BTS se extrae de su actuación de octubre de 2022 en Busan, Corea del Sur, un espectáculo de despedida antes de que el grupo comenzara una pausa de dos años. Se abrió en 1.111 ubicaciones.

Venta estimada de boletos de viernes a domingo en los cines de EE. UU. y Canadá, según Comscore. Las cifras nacionales finales se darán a conocer el lunes.

1. “Toca la cabaña”, $14,2 millones.

2. “80 para Brady”, 12,5 millones de dólares.

3. “Avatar: El Camino del Agua”, $10.8 millones.

4. “El gato con botas: El último deseo”, $8 millones.

5. “BTS: Yet to Come in Cinemas”, $5.1 millones.

6. “Un hombre llamado Otto”, $4.2 millones.

7. “M3gan”, $3.8 millones.

8. “Desaparecido”, $3.7 millones.

9. “The Chosen Season 3 Finale”, $3.6 millones.

10. “Pathaan”, 2,8 millones de dólares.