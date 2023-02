Glamour, elegancia y sobre todo exceso en la alfombra roja de los Grammy. ¡Todos los looks!

Europa Press

Madrid, España

Los Grammy son los premios más importantes de la industria musical, pero además se trata de una cita única en la que la moda pide paso y los artistas más importantes del planeta despliegan sus mejores galas para cruzar la alfombra roja del Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Una noche única en la que Beyoncé, Jennifer López, Adele, Taylor Swift, Harry Styles o Cardi B, por poner tan solo algunos ejemplos, acapararon todas las miradas con unos looks tan elegantes como excesivos que no han dejado a nadie indiferente. Los looks más comentados de la 65ª edición de los Grammy, ¡a continuación!

Beyoncé. La gran triunfadora de la noche al alzarse con cuatro premios y batir todos los récords con 32 gramófonos en su poder, no pasó por la alfombra roja y se cambió de ropa hasta en tres ocasiones, pero si tuviésemos que destacar uno de sus modelos sería este: un impresionante vestido de Gucci con corsé palabra de honor y escote corazón en color champagne y falda plateada con abertura lateral con volantes hasta la cadera, además de guantes largos en negro. Impresionante.

Jennifer López. La artista entregó el premio a 'Mejor Álbum del año' a Harry Styles con un espectacular diseño de Gucci en azul marino con flecos de pedrería y voluminosa cola de volantes, escote profundo y abertura lateral, que combinó con una espectacular gargantilla y unas sandalias de plataforma solo aptas para las más arriesgadas. ¡Una de las vencedoras de la noche!

Taylor Swift. Siempre radiante, la cantante ha optado por un dos piezas en azul noche con aplicaciones brillantes de Roberto Cavalli, con croppetd top de manga larga y falta ajustada de tiro alto y cola. Sencilla pero efectiva y, sobre todo, elegante.

Harry Styles. El cantante y actor no dejó a nadie indiferente presumiendo una vez más de su peculiar estilo con un mono de rombos multicolor de arlequín de Egonlab en colaboración con Swarovski que dejaba su pecho al descubierto. Un look tan arriesgado como original que se cambió para recoger su Grammy a 'Mejor Álbum del Año', optando por una chaqueta setentera con amplias solapas en color crudo.

Sharon Stone. La actriz eligió un total look rosa fucsia con un traje en el que todo el protagonismo se lo llevó su voluminosa chaqueta con ruffles de tul. Excesiva, ¡y divina!

Heidi Klum. La top model presumió de tipazo por un ajustadísimo vestido joya de The Blonds en diferentes tonos de dorados al que no le faltaban ni flecos ni cristales.

Shania Twain. ¿Menos es más? No para la cantante, que impactó con un traje satinado en blanco con maxi lunares en negro y chistera a juego de Harris Reed. Un look de lo más llamativo que completó con el intenso rojo de su melena.

Cardi B. La cantante se ha hecho un hueco en todas las listas de las mejor vestidas con un espectacular vestido con volúmenes en un favorecedor azul de Gaurav Gupta.

Camila Cabello. La ex de Shawn Mendes lució un complicado vestido de PatBo compuesto por ajustada falda negra de tiro alto y abertura frontal y top triangular tipo sujetador de aplicaciones blancas. No fue su mejor noche.

Kim Petras y Sam Smith no dejaron a nadie indiferente con sus looks coordinados de Valentino en rojo. Exceso, tul y chistera, bastón y maxi abrigo en el caso del cantante, que una vez más hizo del exceso su seña de identidad.

Adele. La británica derrochó elegancia - y presumió de su llamativa pérdida de peso - con un ajustado diseño de terciopelo burdeos con volantes a los hombros y manga tres cuartos. A destacar la complicidad que mostró con Beyonce durante toda la gala.