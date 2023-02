Adele cumple su sueño de conocer a Dwayne "The Rock" Johnson en los Grammys

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Este domingo 5 de febrero, durante la sexagésima quinta (65) edición de los Grammys, la cantante británica Adele cumplió su sueño de conocer al actor y ex estrella de la luche libre Dwayne "The Rock" Johnson.

El conductor de la premiación, el humorista Revor Noah, fue el responsable de que Adele se llevara la sorpresa con ´The Rock´, quien se colocó detrás de su asiento sin que ésta se diera cuenta.

“La persona que Adele siempre ha querido conocer pero nunca lo ha hecho es Dwayne Johnson”, explicó Noah, mientras la intérprete de ´Hello´ afirmaba con la cabeza. “No tengo a Dwayne Johnson aquí esta noche, pero tengo a alguien llamado 'The Rock'”, continuó, provocando emoción en la 16 veces ganadora del Grammy.

En medio del sonido de los aplausos de los presentes, Noah dijo: “Adele, conoce a The Rock, The Rock, conoce a Adele. La primera vez”.

Adele, quien se levantó de su lugar para abrazar a ´The Rock´, también recibió de las manos de una de sus personalidades favoritas el gramófono a la Mejor Interpretación Pop en Solitario por ´Easy On Me´, correspondiente a su álbum “30”, lanzado el 19 de noviembre de 2021.

“Sube aquí, mejor amiga Adele”, invitó el protagonista ´Black Adam´.

En 2021, Adele confesó, en el canal de YouTube de NikkieTutorials, ser fanática de ´The Rock´ y que “lloraría” si llegaba a conocerlo, además que él y su esposa, Lauren Hashian, le habían enviado flores luego de no poder ir a uno de sus conciertos.

“Yo era la mayor fan de la lucha libre cuando era más joven”. “El otro día me envió flores porque él y su mujer no pudieron ir a mi concierto. Literalmente, ¡casi me caigo de la silla!”.