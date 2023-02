Beyoncé: ¡A mi colmena, muchas gracias!

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Tras superar al difunto Georg Solti al llevarse su tercer galardón de la noche, convirtiéndose en la artista con más Grammys en la historia con 32 gramófonos en total, Beyoncé agradeció a su fanáticos por esta victoria.

¡A mi colmena, muchas gracias a todos por todo su amor y lealtad!”, comenzó diciendo ´La abeja reina´, como es apodada la cantante, en una publicación de Instagram.

Beyoncé, quien ganó la noche de este domingo en las categorías mejor canción de música electrónica y dance por "Break My Soul"; mejor interpretación de R&B tradicional por "Plastic Off the Sofa"; mejor canción de R&B por "Cuff It" y por mejor álbum dance electrónico por "Renaissance", también reconoció el trabajo de los productores y colaboradores de su séptimo álbum de estudio, lanzado el 29 de julio de 2022.

“¡Muchas gracias por los premios Break my soul y Cuff it! Para The dream, Tricky, Hov y Big Freedia. ¡Los amo a todos! Syd, siempre he sido tan fan tuyo. Gracias. Nova Wav, Morten Ristorp, Raphael Saadiq y Nile Rodgers, gracias por participar en Cuff it. Muchas gracias a Sabrina Claudio, Nick Green y Patrick Paige II. Plastic off the Sofa es mi canción favorita de Renaissance la mayoría de los días. Sin embargo, es difícil elegir. Haaaa.”, agregó.

Y finalmente, hizo mención de “todos los vocalistas talentosos” que realizan sus propias versiones de las canciones del disco a través de TikTok. “¡Me siento muy agradecida y llena de alegría!”.