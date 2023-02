Rod Stewart: además de cantar en Chavón disfrutará del sol y las playas dominicanas

Carolina Pichardo

Santo Domingo, RD

Rod Stewart se presenta este sábado 11 de febrero en el anfiteatro de Altos de Chavón, como parte por una gira que toca por primera vez dos países del Caribe: República Dominicana y la isla del Encanto, Puerto Rico.

Sin embargo, la leyenda británica no solo busca cautivar a su fanaticada dominicana, también planea sacar tiempo para disfrutar de las hermosas playas y, sobre todo, el anhelado sol que tanta falta le hace en el invernal y gris Londres.

La estrella del rock and roll dijo que no es la primera vez que pisa suelo dominicano. Lo hizo hace 29 años, en 1994, donde está seguro que tocó en un concierto.

Él no recuerda más allá de esos pocos detalles, pero lo imperdible para Rod en esta ocasión es, además de deleitarse con el clima tropical, comer una buena comida dominicana y visitar bares locales.

“Excelentísimo Caballero” o “Sir”, condecorado con el título por la monarquía británica, no ha escuchado ritmos dominicanos, pero dice que aceptará recomendaciones de canciones locales porque le interesaría conocer más sobre la bachata y el merengue.

Además, no se cierra a la posibilidad de alguna colaboración con latinos y, sobre todo, con dominicanos.

“Sí, me encantaría. Nunca me han propuesto una colaboración, pero amaría hacer algo por allá”, dijo, con ilusión, el miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll.

Durante cinco décadas, Rod Stewart ha tenido poco acercamiento con la industria musical latinoamericana. Pero hay una específica que está retratada en la historia: en 2014 se presentó en Las Vegas con el afamado guitarrista mexicano Carlos Santana, con el tema “I’d Rather Go Blind”.

Desde Puerto Rico

República Dominicana será el segundo país donde tocará como parte de su gira “Hits”, siendo el primero Puerto Rico, y vendrá a ensayar esta semana.

En una entrevista exclusiva con Listín Diario, el intérprete de “Have You Ever Seen the Rain”, dijo que será un show colorido y lleno de música.

“Será un show con mucha energía, muy colorido, estaremos tocando por casi dos horas, y será muy maravilloso, tendrá una banda de 12 piezas, seis mujeres coristas y tocaremos muchos instrumentos, será muy entretenido. He tocado en Las Vegas por 11 años, algo debo estar haciendo bien”, dijo a través de una entrevista telefónica desde su ciudad natal, Londres, en Inglaterra.

Stewart, de 78 años, se presentará el sábado 11 de febrero, a las 8:00 de la noche, en el anfiteatro de Altos de Chavón.

A Rod le gustan todas sus canciones, según admitió, y tendría miles de las cuales podría escoger dentro de su amplio y variado repertorio. “Tengo miles de canciones que escoger, así que a cada momento cambiamos el repertorio. Siempre escogemos algo para hacer que las personas se paren, así que tenemos el concepto de poner lo que la gente quiere escuchar”, confesó.

El Tour “The Hits” tiene presentaciones en Florida y Las Vegas, en Estados Unidos; Australia, Nueva Zelanda y Gran Bretaña.

La leyenda

Ha formado parte de grupos como “The Dimensions”, “Jimmy Powell and the 5 Dimensions”, “The Hoochie Coochie Men” y “Steampacket”. Hasta el momento ha lanzado 31 álbumes de estudio, siendo el más reciente “The Tears of Hercules”, en 2021.

Durante la entrevista, el intérprete afirmó que espera lanzar un nuevo álbum de Swing, que ya está listo y que solo espera acordar algunos puntos antes de su presentación.

Experiencia

Al preguntarle qué consejo le daría a los jóvenes , el también productor musical, dijo que lo primordial es que no entren a la música para hacerse ricos, sino por pasión.

“Lo primero que le recomendaría es no entrar a la música para ser rico o famoso, que entre a la música porque la aman... Si entras solo porque quieres ser famoso, no es la forma correcta de hacerlo. Lo ideal sería hacerlo porque lo disfrutas y porque lo encuentras interesante”, comentó el artista que ha vendido más de 250 millones de álbumes y sencillos en todo el mundo.

Dijo que le apena que Gran Bretaña esté pasando por una crisis en la industria musical, debido al Brexit o la controversial salida del Reino Unido de la Unión Europea, medida que entró formalmente en efecto a partir del 31 de enero de 2020.

“He estado leyendo las noticias, que muchos sitios en Gran Bretaña están cerrando. Lugares donde usualmente cantaban música como bares han estado cerrando, lo cual es muy triste para los nuevos artistas. Mucho tiene que ver con el Brexit, porque muchos artistas jóvenes se han tenido que ir del país”, explicó Stewart.