Beyoncé empata récord en los Grammy al ganar Canción de R&B con "Cuff It"

Los Ángeles, Estados Unidos

Beyoncé empató al difunto Georg Solti con la mayor cantidad de victorias en la historia de los Grammy después de llevarse a casa tres premios el domingo durante la ceremonia del espectáculo.

La cantante superestrella ahora ha ganado 31 premios, lo que la acerca un último paso para convertirse en la artista más condecorada en la historia del programa. Ganó la categoría de mejor grabación de música electrónica de baile por "Break My Soul", interpretación tradicional de R&B por "Plastic Off the Sofa" y canción de R&B por "Cuff It", que fue escrita por varios escritores, incluidos Beyonce, The-Dream, Nile. Rodgers, Rafael Saadig.

El presentador Trevor Noah dijo que Beyoncé se dirigía a la ceremonia, pero culpó al tráfico de Los Ángeles por no estar en persona para aceptarla.

Solti, un director húngaro-británico, también tiene 31 premios Grammy. Mantiene el récord desde 1997.

Bad Bunny inauguró los Premios Grammy el domingo en Los Ángeles con una actuación festiva y llena de energía que atrajo a muchos de los asistentes, incluida Taylor Swift, que se puso de pie y bailó cerca de su mesa.

Noah presentó a Bunny llamándolo una "fuerza global" que es el artista más escuchado y reproducido en el mundo.

Beyoncé ganó por primera vez en la categoría de mejor grabación de música electrónica de baile por "Break My Soul". También ganó el premio a la mejor interpretación de R&B tradicional por "Plastic Off the Sofa" durante la ceremonia previa a la transmisión donde se entregan la mayoría de los premios Grammy.

Es la primera vez que Beyoncé está nominada en la categoría de baile. Su séptimo proyecto de estudio está nominado al mejor álbum de música dance electrónica.

Beyoncé ingresó a la ceremonia del domingo como la principal nominada, incluidos álbum, canción y grabación del año. Si gana en alguna de esas categorías principales, será la primera desde que recibió el premio a la canción del año por "Single Ladies" en 2010.

Harry Styles ganó el primer premio de la transmisión principal al mejor álbum vocal pop por "Harry's House", que incluyó su gran éxito lleno de diversión "As It Was". El cantante dijo que grabar la canción fue una de las “mejores experiencias de mi vida. Ha sido mi mayor alegría”.

Las otras nominaciones de Beyonce incluyen mejor canción de R&B por "Cuff It" y canción escrita para medios visuales por "Be Alive", la canción nominada al Oscar de la banda sonora de "King Richard".

Viola Davis ahora es una EGOT, un término para aquellos que han ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony, después de ganar el premio al mejor audiolibro, narración y grabación de narración. El actor pronunció un emotivo discurso y dijo enfáticamente “Solo EGOT” después de subir al escenario para recoger su premio.

“Oh, Dios mío”, dijo ella. “Escribí este libro para honrar a Viola, de 6 años, para honrarla a ella, a su vida, a su alegría, a su trauma, a todo”, dijo Davis. “Simplemente ha sido un viaje así”.

Ropa de calle andrajosa, camisetas y denim mezclados con alta costura ostentosa, estampados salvajes y mucha piel en la alfombra de los Grammy. Lizzo cautivó con una bata naranja brillante de Dolce & Gabbana adornada con flores y una capucha enorme, mientras que Taylor Swift usó una falda larga brillante de dos piezas con un top corto de cuello alto y manga larga en azul medianoche.

Brandi Carlile hizo una rara aparición durante la pre-transmisión de un artista importante. La cantante apareció después de que su canción "Broke Horses" ganara por mejor interpretación de rock y mejor canción de rock, un premio de compositor y mejor álbum estadounidense.

“Es rock 'n' roll, hombre”, dijo un sonriente Carlile, que trotaba en el escenario con un par de miembros de su banda. “No puedo decirles cuánto significa esto para nosotros. Nacimos y crecimos en Seattle. Cuando conocí a estos muchachos hace 22 años, decidimos formar una banda”.

Carlile coescribió "Broken Horses" con los hermanos gemelos Phil y Tim Hanseroth.

“Oh, Dios mío, esto es increíble”, dijo. "Oh, nunca seré el mismo".

Kendrick Lamar amplió su récord en la categoría de mejor interpretación de rap con el sexto trofeo de su carrera por "The Heart Part 5", que también reconoció su composición como ganadora de la mejor canción de rap.

La Tennessee State University Marching Band superó a Willie Nelson para ganar el premio al mejor álbum de raíces góspel por “The Urban Hymnal”. La nominación de la banda marcó la primera vez que una banda de música universitaria fue nominada en la categoría.

Sir the Baptist aceptó el premio para la banda, utilizando su discurso de aceptación para resaltar cuán insuficientemente financiados están históricamente los colegios y universidades negros como Tennessee State, y dijo que tenía que "poner mi último centavo para ayudarnos a cruzar la línea".

Trevor Noah regresó por tercera vez para presentar la transmisión en vivo desde el Crypto.com Arena del centro de Los Ángeles. El espectáculo incluirá otras actuaciones de Mary J. Blige, Sam Smith, Lizzo, así como tributos musicales especiales a los músicos fallecidos Takeoff, Loretta Lynn y Christine McVie.