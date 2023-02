Exponentes de música alternativa celebraron el crecimiento de su género en SoloFest 2023

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Convirtiendo La Logia, Ciudad Colonial, en un escenario de ritmos alternativos protagonizado por artistas locales e internacionales que buscan el crecimiento del ecosistema musical dominicano, el SOLOFEST 2023 se realizó con éxito en una segunda edición que evidenció el crecimiento de este género.

Con una cartelera que incluyó a los dominicanos Solo Fernández, Giorgio Siladi, Pororó, The Cat Lady, Gaby de los Santos y el productor Diego Raposo; los mexicanos Rubytates, y los guatemaltecos Easy Easy, el Solofest, creado por el trío Solo Fernández, unió distintos estilos a través de la música.

“La respuesta ha sido hermosa. Vemos como se iluminan las caras en el público cuando empiezan las canciones favoritas de cada artista que ha desfilado por aquí esta noche, y esa reacción genuina, que te marca para siempre, es la mejor aliada para la difusión de lo nuestro y es lo que hará que la música local dominicana siga creciendo y llegando a todos lados”, manifestó la agrupación dominicana Solo Fernández.

El festival inició con Gaby, quien interpretó canciones como “Feliz”, “Cuarentena” y “Punto Ciego”, seguida de The Cat Lady, quienes sumaron otros como “Lies”, “I Do” y “Out Of Control”. La cartelera dio paso a Easy Easy, los cuales interpretaron 10 canciones de su repertorio, entre estas “Katana”, “No exit” y “Love Pill”, antes de despedirse con “Out of Time”.

De su lado, Giorgio Siladi continuó la noche con otras como “Todo se mueve” y sumó a la artista Letón Pé para interpretar “Desdén”, y a Seye para “Psicodélico”, además de un medley de canciones de Bocatabú, su antigua agrupación, que despertó la melancolía de los fanáticos, dejando así la escena lista para Rubytates, quienes compartieron con Solo Fernández en su natal México meses atrás. Estos trajeron canciones como “No soy yo”, “Ciudades de Noche” y “Nunca voy a olvidarte”, además de “La Ruta Natural”, la cual grabaron con los dominicanos.

Acercándose al final, Pororó recorrió su repertorio con algunos sencillos como “Esta y cada vez”, “La 5ta”, “Ahí é’” y “A la luz”. Finalmente, Solo Fernández completó el circuito y repasó las canciones que ha ido popularizando en su corta carrera, con temas como “Viceversa”, “Contraste”, “Multicolor II”, “Como llegamos aquí” y “De reversa”, para la que recibieron a Rubytates. Con una participación emotiva y que unió al unísono a los fans con sus canciones

Cabe destacar que el Solofest proyecta gran crecimiento en sus próximas ediciones siendo este un gran aporte al crecimiento de la escena local alternativa. Contó con medidas de sostenibilidad social para reducir el impacto de basura y plástico, así como de dióxido de carbono. También sumó un área de comida y bebida amigables con el medioambiente y un gran cierre con el Dj set de Diego Raposo que tuvo una gran acogida del público.