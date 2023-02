Melinda Dillon, actriz de “A Christmas Story”, murió a los 83 años

La actriz dos veces nominada al Oscar, Melinda Dillon, murió a los 83 años por causas aún no reveladas, según informaron medios internacinales.

Los familiares de Dillon habrían informado a través de obituario que el deceso de la protagonista de la película ´A Christmas Story´ (´Una historia de Navidad´), se produjo el pasado 9 de enero.

La directora de ´El príncipe de las mareas´, Barbra Streisand, lamentó el fallecimiento de la artista.

En 1977, Dillon actuó en el filme ´Encuentros en la tercera fase´, que le valió su primera nominación a Mejor Actriz de Reparto en los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Asimismo, más tarde, fue nominada una segunda vez por la película de 1981 ´Absence of Malice´ (´Ausencia de malicia´).

La intérprete nació en Hope, Arkansas, el 13 de octubre de 1939, y a lo largo de su trayectoria también recibió una nominación al Tony por su participación en la obra teatral de Broadway ´¿Quién teme a Virginia Woolf?´, de 1962.

“Dillon agregó a sus créditos teatrales a finales de los años 60, actuando en ´You Know I Can't Hear You When the Water's Running´ de 1967”, señaló People.

Asimismo, Zack Ward, el actor que interpretó a Scut Farkus en ´Una historia de Navidad´, escribió en su Twitter: “Me enamoré de Melinda Dillon cuando la vi en Close Encounters. Ella fue mi primer momento de "Estrella de cine". Ella fue AMABLE conmigo. Todos moriremos. Vive y sé amable lo mejor que puedas. Comparte lo bueno en este breve viaje. Gracias, Melinda”.

Melinda Dillon was such a great actress, with a wonderful delicacy about her. She was a delight to direct in Prince of Tides. May she rest in peace. pic.twitter.com/CuLJRlAP93

I had a crush on Melinda Dillon when I saw her in Close Encounters.

She was my first "Movie Star"moment.

She was KIND to me.

We will all die.

Live and be kind the best you can.

Share the good in this brief journey.

Thank you, Melinda. pic.twitter.com/su4oxoEqz5