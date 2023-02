Cardi B rinde homenaje a los ejecutivos de su disquera en la gala previa a los Grammy

AP

Los Ángeles, Estados Unidos

Cuando Cardi B buscaba un contrato discográfico hace seis años, la rapera recordó cuando varias discográficas no creían lo suficiente en su talento desde el punto de vista financiero, a excepción de los ejecutivos de Atlantic Records, Julie Greenwald y Craig Kallman.

Cardi B rindió homenaje el sábado por la noche a Greenwald y Craig Kallman, quienes fueron honrados con el Premio Íconos de la Industria 2023 en la gala previa a los Grammy Clive Davis repleta de estrellas en Beverly Hills, California. El evento súper popular, que se llevó a cabo la noche anterior a los premios Grammy, regresó por primera vez desde 2020 después de suspenderse debido a la pandemia.

En un discurso sincero, la ganadora del Grammy agradeció a Greenwald y Kallman por apoyar sus aspiraciones profesionales. Kallman es el director ejecutivo y presidente de Atlantic Records, mientras que Greenwald ocupa el cargo de director ejecutivo y presidente de Atlantic Music Group, un sello recién formado que alberga a Atlantic Records y 300 Elektra.

“Otros sellos me menospreciaron y no me dieron lo que creía que merecía, pero Atlantic estaba allí respetándome a mí, a mi visión y a mi carrera”, recordó el rapero. “Craig y Julie me tomaron bajo su ala”.

Cardi B dijo que tenía miedo de elegir entre su carrera o ser madre mientras grababa su álbum debut "Invasion of Privacy", que finalmente le valió un Grammy en 2019.

“Tenía mucho miedo, estaba embarazada y tenía miedo de decírselo a alguien”, dijo. “Tenía miedo de decírselo a alguien. Tenía miedo de las personas que querían que yo decidiera entre mi familia y mi carrera, porque sabía que eso les pasaba a otros artistas con otras etiquetas. Pero con Craig y Julie sucedió exactamente lo contrario. Me dijiste que podía hacer ambas cosas y nunca lo olvidaré”.

Es difícil entrar o invitar a la gala anual de Davis. Con más de 300 mesas llenas, una gran cantidad de figuras conocidas ayudaron a llenar la sala, incluida la expresidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU. Nancy Pelosi, su esposo Paul Pelosi, Tom Hanks, HER, Janelle Monae, Lil Nas X, Demi Lovato, Tyrese, Olivia Rodrigo, Machine Gun Kelly, Megan Fox y Chance the Rapper.

Kevin Costner inició el evento de varias horas con un discurso sobre su relación con Davis y la fallecida Whitney Houston, con quien el actor protagonizó la película de 1992 "The Bodyguard". Los tres dieron un "gran salto" para seguir adelante con la película, especialmente para Davis, dijo el actor.

“Tal vez lo más difícil fue para Clive”, dijo Costner. “Necesitaba creer que podía hacer la película que estaba imaginando. Whitney lo vio como una oportunidad para reinventarse. Pero para Clive, fue un cambio de carrera que tenía una receta para el desastre escrita por todas partes. Necesitaba a Clive. Necesitaba su confianza y su bendición. Necesitaba una cosa a la que no estaba acostumbrado: control”.

Costner llamó a Davis un “milagro” en la vida de Houston. El cantante murió en 2012 a la edad de 48 años.

“No pudiste proteger a tu amada Whitney. Tus huellas dactilares en su vida están limpias, amigo mío”, dijo Costner. “Fuiste un milagro en su vida. Gracias por ser su guardaespaldas, Clive. … Todos en este negocio tienen una mamá. Pero no todos obtienen un Clive”.

El evento incluyó varias actuaciones, incluidas Maneskin, Lizzo, Sheryl Crow, Jennifer Hudson, Frankie Valli, Lauren Daigle, Latto, Lil Baby y Lil Wayne.

“Esta noche, todavía partimos el pan, celebramos la música que básicamente y para siempre nos une a todos”, dijo Davis. “No hay premios. Esta noche no hay ganadores ni perdedores. Es solo nuestra pasión lo que hace que nuestro corazón lata más rápido. Hace que nuestra vida tenga mucho más propósito de alegría y satisfacción”.