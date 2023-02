Los Grammy podrían hacer historia con Beyoncé y si gana Bad Bunny

AP

Los Angeles, Estados Unidos

¿Beyoncé saldrá de los premios Grammy como la artista más condecorada de su historia?

Esa es una de las principales historias que se dirigen a la ceremonia del domingo, donde la superestrella es la principal nominada y necesita cuatro victorias para hacer historia.

Varios de los nombres más importantes de la música, incluida Beyoncé, compiten por los máximos honores de la noche: Harry Styles, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, ABBA y Lizzo están entre los nominados a álbum del año. Adele se une a ellos en la competencia por el récord del año.

Trevor Noah presentará la transmisión en vivo desde el Crypto.com Arena del centro de Los Ángeles a partir de las 8 p. m., hora del este, por CBS y Paramount+. El espectáculo incluirá actuaciones de Bad Bunny, Mary J. Blige, Sam Smith, Lizzo, así como tributos musicales especiales a los músicos fallecidos Takeoff, Loretta Lynn y Christine McVie.

Pero con 91 categorías de los Grammy, la mayoría de los premios se entregan durante la Ceremonia de Estreno transmitida en vivo por la Academia de la Grabación . Es durante ese espectáculo que Beyoncé podría superar al compositor húngaro-británico Georg Solti como el artista con más premios Grammy. (Solti ganó su 31.er Grammy récord en 1997).

Podría haber muchas otras primicias: si Bad Bunny gana el álbum del año por “Un Verano Sin Ti”, sería la primera vez que un álbum en español se lleva a casa el máximo honor. Taylor Swift, cuyo último álbum "Midnights" no fue elegible para los Grammy de este año, podría ganar su primer trofeo a la canción del año por "All Too Well". Una victoria de Adele como canción del año por su canción "Easy on Me" la convertiría en la artista más condecorada en la categoría con tres victorias, las otras por sus megaéxitos "Hello" y "Rolling in the Deep".

Los Grammy de este año también han introducido varias categorías nuevas , incluida una para la composición musical de videojuegos. Y varios no músicos, como la actriz Viola Davis y Amanda Gorman, podrían llevarse trofeos a casa. Una victoria de Davis en la categoría de mejor audiolibro, narración y grabación de cuentos la convertiría en una EGOT, una artista que ganó un premio Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

El espectáculo de este año marca el regreso a Los Ángeles después de que la pandemia primero se retrasó y luego obligó a los Grammy a mudarse a Las Vegas el año pasado. Noah también fue el anfitrión de la ceremonia, en la que Jon Batiste se llevó a casa el álbum del año.