Ashton Kutcher, actor e inversor de éxito

Alcanzó la fama gracias a la serie “That 70’s Show” a finales de los noventa y desde entonces ha trabajado en diferentes proyectos tanto en cine como en televisión. En los últimos años, Ashton Kutcher, que cumple 45 años, parece haber dado a la interpretación un papel menos predominante en el aspecto profesional a favor de su faceta de inversor.

Ashton es el segundo nombre del actor, al que llamaron Christopher Ashton Kutcher al nacer. La estrella de Hollywood es el segundo hijo del matrimonio formado por Dianne y Larry y nació el siete de febrero de 1978 en Iowa, Estados Unidos. Su madre trabajaba en la línea de ensamblaje de champú de una conocida multinacional y su padre, en la de cereales de otra gran compañía multinacional.

Kutcher es el del medio de tres hermanos, por cuestión de minutos. Tiene una hermana mayor y un hermano gemelo que nació en segundo lugar. Más tarde la familia se mudó de Cedar Rapids, donde nació, a Homestead. En la adolescencia, con 14 años, sus padres se divorciaron. “Mis padres son geniales”, dijo el actor en 2003 a Rolling Stone. “No podrían haberlo manejado mejor”.

Alrededor de esa época, su hermano gemelo, Michael, afectado de parálisis cerebral, necesitó un trasplante de corazón a causa de una miocardiopatía, una enfermedad que hace que el corazón aumente su tamaño. “Entro en la habitación y estoy como ‘whoa’. Estoy como… ‘No todo está bien’. Y su corazón se para en la habitación y conozco ese ruido porque había estado visitándolo ocasionalmente”, dijo el actor en “The Checkup with Dr. David Agus”, según recogió la CNN. Su hermano recibió un corazón de un donante en 24 horas.

Con 18 años, Kutcher y su primo entraron en el instituto para robar un examen, pero no se percataron de que había una alarma silenciosa y apareció la policía. Tras una persecución a pie, les dieron alcance y el actor pasó la noche en comisaría; fue condenado a 180 horas de trabajo comunitario y tres años de libertad condicional.

El protagonista de “Jobs” se matriculó en la Universidad de Iowa en 1996, donde estudiaba Ingeniería Bioquímica. “Fui a la escuela de ingeniería, aunque no me gradué. Pero aprendí a programar cuando tenía 19 años”, dijo el actor a ABC News en 2013. Fue durante su tiempo en la universidad cuando cambió la dirección de su carrera. Cuando estaba haciendo un descanso del estudio en un bar, según publicó Rolling Stone, un agente lo vio y lo invitó a presentarse a un concurso de modelos. Convenció a sus padres de que siempre podría volver a los estudios si no tenía suerte en ese mundo y se mudó a Nueva York.

Por aquel entonces, Kutcher aún era Chris. Pero la agencia por la que fichó ya tenía un Christopher en su catálogo, así que comenzó a usar su segundo nombre. Después de un tiempo en la moda, llegó el momento de probar suerte en la interpretación. En 1998, se presentó a dos audiciones y consiguió sendos papeles en “Wind on Water” y “That ‘70s Show”, al que finalmente dijo que sí. “Los primeros cinco episodios de ‘That ‘70s Show’ estaba convencido de que me iban a despedir, porque era terrible”, dijo a Rolling Stone. Pero no lo hicieron, y Kutcher se mantuvo en el reparto de la serie durante siete temporadas.

La serie fue el pistoletazo de salida. En 1999 debutó en el cine con “Coming Soon”, al que siguieron otros títulos como “Down to You”, “Dude, Where’s My Car?”, “Just Married”, “The Butterfly Effect”, “Bobby” y “What Happens in Vegas”. En la segunda década del nuevo milenio, Kutcher siguió sumando trabajos a su filmografía como “Valentine’s Day”, “Killers”, “No Strings Attached” y “Jobs”, entre otros.

“Cuando leí el guion, la idea de que lo interpretara alguien a quien tal vez le daba igual me hizo querer el papel”, dijo el actor a Los Angeles Times, sobre cómo empezó a prepararse para interpretar al cofundador de Apple antes siquiera de conocer al director de la cinta. “Sabía que iba a llevar un tiempo descubrir quién era este tipo, de dónde venía, qué lo motivaba. Pensé que si empezaba a estudiar quién era él, lo peor que podría pasar es que aprendería mucho sobre Steve Jobs”.

Hasta “Vengeance”, de 2022, el último trabajo de Kutcher en el cine de ficción había sido un cameo en la película “Annie”, de 2014. En televisión, Kutcher fue uno de los protagonistas de la serie “Two and a Half Men”, entre 2011 y 2015 y protagonista de “The Ranch”, cuya última temporada se estrenó en 2020.

En esos años, además de estos proyectos, Kutcher se ocupó de otra de sus facetas profesionales: la de inversor. En 2016, Forbes publicó un artículo en el que contaba cómo el actor y el manager de Madonna, Guy Oseary, se habían aliado con el multimillonario Ron Burkle para fundar A-Grade Investments y habían invertido en compañías como Uber, Spotify, Airbnb y Pinterest, entre otras.

En seis años convirtieron y manejado inversiones por valor de 30 millones de dólares en 250 millones. “Cuando aprendes a identificar un leopardo de las nieves, es bastante fácil ver venir a un leopardo de las nieves”, dijo a la revista sobre su olfato.

En el aspecto sentimental, su sonada relación con Demi Moore, de 2005 a 2013, dio paso a su convivencia con la también actriz Mila Kunus, madre de sus dos hijos.