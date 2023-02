Arcángel: “El reguetón es de Puerto Rico… no inventen más”

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Este viernes, durante el segundo de siete conciertos consecutivos que tiene pautado Arcángel en el Coliseo José M. Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, dedicados a su hermano, Justin Santos, quien murió en noviembre de 2021 en un accidente ocasionado por una conductora ebria, “La Maravilla” defendió la identidad del reguetón a raíz de los constantes debates donde se pone en duda el lugar de procedencia del mismo.

“El reguetón es de Puerto Rico, p*ñeta, no inventen más”, dijo Arcángel. “Lo pueden hacer, está todo bien, metan mano, pero eso de que ‘el reguetón es de este lado’, eso no es existe. El que está al lado hace reguetón, es diferente, el reguetón es de aquí, c*bró, y no va para ningún lado. Dejen la c*brona obsesión que tienen con el f*cking, ritmo que es de nosotros”.

En 2008, un estudio realizado por la investigadora estadounidense Larnies Bowen aseguró que el reguetón tiene sus raíces en Panamá, y no en Puerto Rico, además que es un ritmo que se desprende de otro nacido en Jamaica, el reggae.

“No se puede tener reggaeton sin reggae en español. Primero fue el reggae de Jamaica, luego el reggae en español de Panamá, y de ahí llegó el reggaetón”, explicó Bowen.

Casi diez años más tarde, la discusión de volvió a generar cuando el productor musical panameño Rodney Sebastian Clark, mejor conocido como El Chombo, señaló a su compatriota, el cantante Edgardo Armando Franco (El General) como el artista que hizo música con ese ritmo antes que Daddy Yankee, aunque admitio que “antes de cada uno de estos casos respectivamente, hubo mucha gente que fue construyendo el género”.

Desde entonces, el tópico ha sido uno de los más controversiales de la industria, además de que en febrero de 2021, El Chombo reveló que los boricuas no estaban haciendo reguetón, sino una mezcla de ese ritmo con pop.