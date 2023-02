Ivy Queen llama “lechón” a Molusco

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Después del locutor Jorge Pabón, también conocido como El Molusco, dar a conocer en sus redes sociales que la artista Ivy Queen será reconocida con el premio ‘ICON’ en los Billboard Women in Music 2023, que tendrá lugar el próximo 1 de marzo, la cantante arremetió contra él, llamándolo “lechón”.

La cantante urbana acusó al comunicador de publicar la noticia con una fotografía con la que se mofarían de ella y opacar la buena nueva.

"Las faltas de respeto de Molusco me tienen hasta el tope. Y como uno de tus alicates no deja que se vea mi comentario debajo del post mío que hipócritamente hiciste, aquí te lo dejo un ratito marrano. Lo borraré cuando me salga de los ovarios. Estoy cansada de guardar silencio ante las faltas", expresó en su perfil de Instagram.

"Quieres que se burlen de mí en tus comentarios para empañar la inmensa noticia del galardón porque yo no te he dado las gracias. Quieres burlarte, dale swipe para que te rías de verdad. Para que si quieres colocar fotos mías uses esta vintage… Que de donde yo salí, solita me resolvía. Lechón", agregó.

Mientras que, a través de su programa “Molusco y Los Reyes de la Punta”, el también actor negó que su intención sea la que asegura la reguetonera y que haya escogido la imagen, ya que tiene un equipo de trabajo que lo ayuda a manejar sus plataformas. Asimismo, explicó que no hablaría mal de la exponente aunque ésta ha hecho en diferentes ocasiones

"No te mando fuego porque no quiero hacerlo, no me sale de corazón, pero tengo que tomar este tiempo de las redes sociales y el programa para aclararlo. El que quiera seguir pensando que soy un cerdo, maravilloso, pero es vicioso porque no hay ningún tipo de justificación para molestarse por un post donde se engrandece la figura de la artista urbana hasta el sol de hoy que ha dado Puerto Rico", dijo.