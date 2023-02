Michelle Obama lanza podcast basado en su libro 'Light We Carry'

AP

Los Ángeles, EE.UU.

La reciente gira de presentación de libros llena de celebridades de Michelle Obama se está convirtiendo en un podcast.

Audible anunció el miércoles que la ex primera dama lanzará "Michelle Obama: The Light Podcast" el 7 de marzo. Se basa en la gira de Obama promocionando "The Light We Carry", su libro más vendido recientemente , que contó con invitados especiales como Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Tyler Perry, David Letterman y más.

“Aunque solo unos pocos miles de personas pudieron asistir a los eventos en vivo, ahora todos pueden escuchar estas notables conversaciones”, dijo Audible en un comunicado de prensa. El podcast de ocho episodios “va más allá del libro, ya que Michelle Obama y sus amigos comparten historias personales y conocimientos que los oyentes no encontrarán en ningún otro lugar”.

Obama dijo en un comunicado que la gira del libro era una forma de ampliar las reflexiones del libro sobre cómo lidiar con el estrés y el cambio y una oportunidad de "conectarse con personas reales una vez más". El podcast, dijo, es “un examen más profundo de esos momentos divertidos y significativos”.

Obama lanzó el libro “The Light We Carry” el 15 de noviembre y dio inicio a su gira promocional esa misma noche. DeGeneres se unió a ella en Washington para el primer evento.

El podcast es el primer proyecto original en un acuerdo de varios años entre Audible y Higher Ground Productions, que iniciaron Barack y Michelle Obama después de dejar la Casa Blanca. La compañía ha producido varios documentales aclamados, incluida la película ganadora del Oscar "American Factory".

Los episodios de “The Light Podcast” serán exclusivos de Audible durante dos semanas y estarán ampliamente disponibles en otras plataformas de podcasts después de eso.