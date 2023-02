Hemky Madera: dominicano en serie “Caleidoscopio”, de Netflix

Estefany Collado

Santo Domingo, RD

Con la llegada del nuevo año, Netflix lanzó en su parrilla de contenidos una serie que no solo llamaría la atención por su historia, sino también porque presenta un formato distinto que hará que verla sea toda una experiencia.

Se trata de “Caleidoscopio” cuya trama se desarrolla a lo largo de 25 años y, según la sinopsis oficial, “sigue a una banda de ladrones profesionales, liderada por un maestro ladrón, que intentan forzar una caja fuerte irrompible en busca del mayor botín de la historia. Sin embargo, la traición, la codicia y otros factores desvían su plan”.

“Caleidoscopio”, creada por Erick García, se puede ver de 40 mil maneras distintas y los capítulos se muestran de forma diferente en el usuario de cada persona.

Entre el reparto de esta innovadora historia se encuentra el actor de origen dominicano Hemky Madera, conocido en el país por su participación en series y películas dirigidas por Alfonso Rodríguez.

Madera interpreta a Carlos Sujo, el secuaz, mano derecha de Roger Salas y jefe de seguridad, no solo de la empresa, sino del propio Roger, uno de los antagonistas de la historia que se encuentra, aún, en el top 10 de las más vistas de Netflix en República Dominicana.

Experiencia

Tras varias audiciones, Hemky cuenta que los productores ya conocían de su trabajo y se determinó que él era la persona ideal para interpretar a Carlos Sujo.

“Recuerdo que acababa de firmar la versión americana de ‘La Reina del Sur´, los productores me vieron -también por otros papeles que había interpretado- me visualizaron en ese personaje; Me gustó mucho el libreto y estaba ansioso por trabajar con ese elenco tan bueno como Giancarlo Esposito, Rufus Sewell…”, relata el actor durante una llamada telefónica.

Para poder interpretar al “Capataz”, Hemky afirma que tuvo un acercamiento con el actor Rufus Sewell para preparar su personaje, ya que debían recrear una amistad de más de 20 años, naciendo allí una amistad real entre ellos; además menciona que su personaje tiene mucha fuerza y presencia corporal más que con diálogos, lo que supuso un reto superado al poder mostrar con expresiones parte de la historia.

Aunque pueda pensarse que no, Hemky sí tiene algo en común con su personaje, quien es leal e intenso. Sin embargo, su parecido va más ligado a sus expresiones, puesto que el actor dominicano afirma que es muy expresivo con su mirada, algo que hace mucho Carlos Sujo en las escenas en las que aparece.

Orgulloso de raíces

Al menos frente a las cámaras, Madera es el único dominicano en “Caleidoscopio”. Ante esto, dice sentirse muy orgulloso de representar el talento local en aguas extranjeras y en una producción que se ve de manera mundial por ser la plataforma de Netflix.

“Para mí siempre ha sido un orgullo representar mi país; yo soy dominicano, me crié en República Dominicana, mis padres son dominicanos y para mí poner en alto el nombre del dominicano es lo primordial”, afirma.

“Soy amante de la actuación. Voy a actuar hasta que Dios me de vida; me mueven todas las historias”, sostiene Madera al ser preguntado sobre el tipo de producciones que más disfruta, además indica que cualquier trama que tenga un buen libreto lo convierte en un amante de esta.

“Caleidoscopio” no es la primera serie televisiva en la que actúa. Ya lo ha hecho en “Weeds”, “Queen of the South” (versión norteamericana de “La reina del sur”) y “Brockmire”, que protagoniza Hank Azaria.

“NCIS: Los Ángeles”, “Law & Order: Criminal Intent”, “The Good Doctor”, “Spider-Man: Homecoming y Far From Home” son otras de las series y películas internacionales en las que Hemky ha tenido participación.

Este año se le podrá ver en “Bad Men” o traducida al español “Hombres Malos”, una película la cual enorgullece al actor, por el drama tan fuerte que habla, trata sobre la inmigración en los Estados Unidos.

“Bad Men" se presentará en festivales a partir del mes que inicia hoy y próximamente en la gran pantalla comercial. Así mismo, espera por la confirmación de participación para una comedia de Amazon sobre una familia cubana.



En cine dominicano

Madera ha actuado en películas dominicanas como “Playball” y “Yuniol” (Alfonso Rodríguez, 2007 y 2008); “La soga” y “Morir soñando”, ( (Josh Crock, 2009 y 2014).

Entre sus primeros papeles en Hollywood figura el de la serie “Weeds”, en la que estuvo tres temporadas. El personaje que iba a interpretar en esa serie, que protagoniza Mary Louise Parker, iba a ser un tipo con las características mencionadas, “pero el especial humor de cómico o dramático, esto es lo que hago, lo que me gusta”. También le dio voz a uno de los personajes de “Rango”, ganadora del Oscar a Mejor Película Animada en 2012.