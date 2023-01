Hony Estrella califica como un acto humillante y de “pobreza mental” que El Alfa haya lanzado dinero en la 42

Redacción de Entretenimiento

La comunicadora Hony Estrella criticó que el exponente urbano El Alfa haya lanzado dinero desde un helicóptero en la calle 42 del Ensanche Capotillo, en el Distrito Nacional, calificando lo ocurrido como un acto humillante y de “pobreza mental”.

Estrella explicó que lejos de entender que el dembowsero ayudó a esa comunidad, como él lo afirmó en su Instagram, lo que percibió fue que “era como un grupo de animales recogiendo dinero”.

“De verdad no le veo la necesidad en lo absoluto”, continuó.

Asimismo, la también actriz rechazó la comparación que se suele hacer entre situaciones pasadas y actuales para tratar de restarle importancia al tema.

“No se puede construir un error sobre otro error, o sea, nosotros no vamos a estar defendiendo lo que está mal hecho porque hay cosas que están mal hechas. No me venga que con doble moral, está mal hecho y punto”, expresó.

“Al pobre usted no puede tratarlo con más pobreza porque eso fue un acto de pobreza mental”, finalizó.

Alfa aseguró que decidió regalar el dinero que pudo haber invertido en el escenario para grabar la colaboración.

“Esto era un propósito de hacer un video de alta gama y mejor preferimos regalar al pueblo todo el dinero que se iba a gastar en el video”, agregó el cantante.

A través de sus redes sociales, el intérprete de “Gogo Dance” había anunciado que estaría en la calle 42 de Capotillo, razón por lo cual se congregaron miles de fanáticos a presenciar el momento.

En los videos que circulan en las redes sociales se vislumbran como los urbanos desde un helicóptero comenzaron a lanzar billetes que iban desde mil a dos mil pesos.

La euforia de los fanáticos provocó que ambos urbanos pisaran tierra en la comunidad, y el helicóptero arribó en el Club Playero, desde donde continuaron arrojando dinero a sus seguidores.

Alfa habría dejado unos seis millones de pesos en Capotillo.