Conozca las categorías más importantes en los Grammy

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

La mayor condecoración en cuanto a premios musicales nos referimos, llegará el próximo cinco de febrero al Crypto.com Arena en Los Ángeles, Estados Unidos, donde los artistas más destacados del año competirán por llevarse la estatuilla que los reconocerá como los mejores.

Beyoncé, Adele, Harry Styles, Kendrick Lamar, Lizzo, Bad Bunny y Brandi Carlile son algunos de los artistas compiten entre las máximas categorías de la sexagésima quinta (65) edición de los premios Grammy.

Conozca cuales son las principales categorías de la premiación y quienes son las figuras que compiten para llevarse el galardón.

Álbum del año

“Voyage”, ABBA; “30”, Adele; “Un Verano Sin Ti”, Bad Bunny; “Renaissance”, Beyoncé; “Good Morning Gorgeous” (Deluxe), Mary J. Blige; “In these silent days”, Brandi Carlile; “Music of the spheres”, Coldplay; " Mr. Morale & the big steppers”, Kendrick Lamar; “Special”, Lizzo; “Harry's house”, Harry Styles.

Canción del año (se premia al compositor)

“Abcdefu”, Sara Davis, GAYLE & Dave Pittenger; “About Damn Time”, Melissa “Lizzo” Jefferson, Eric Frederic, Blake Slatkin & Theron Makiel Thomas; “All Too Well” (10 Minute Version) (The Short Film), Liz Rose & Taylor Swift; “As It Was”, Tyler Johnson, Kid Harpoon & Harry Styles; “Bad Habit”, Matthew Castellanos, Brittany Fousheé, Diana Gordon, John Carroll Kirby & Steve Lacy; “Break my soul”, Beyoncé, S. Carter, Terius "The-Dream" Gesteelde-Diamant & Christopher A. Stewart; “Easy On Me”, Adele Adkins & Greg Kurstin; “God did”, Tarik Azzouz, E. Blackmon, Khaled Khaled, F. LeBlanc, Shawn Carter, John Stephens, Dwayne Carter, William Roberts & Nicholas Warwar; “The Heart Part 5”, Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar & Matt Schaeffer; “Just Like That Bonnie” Bonnie Raitt.

Mejor artista nuevo

Anitta, Omar Apollo, DOMi & JD, Beck Muni Long, Samara Joy, Latto, Måneskin, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle, Wet Leg.

Grabación del año

“Don't Shut Me Down”, ABBA; “Easy on my”, Adele; “Break My Soul”, Beyoncé; “Good Morning Gorgeous”, Mary J. Blige; “You And Me On The Rock”, Brandi Carlile con Lucius; “Woman”, Doja Cat; “Bad habit ”, Steve Lacy; “The heart part. 5”, Kendrick Lamar; “About Damn Time”, Lizzo; “As It Was”, Harry Styles.

Mejor álbum pop vocal

“Voyage”, ABBA; “30”, Adele; “Music of the spheres”, Coldplay; “Special”, Lizzo; “Harry's house”, Harry Styles.

Mejor álbum de rap

“God Did”, DJ Khaled; “I Never Liked You”, Future; “Come Home The Kids Miss You”, Jack Harlow; “Mr. Morale & The Big Steppers”, Kendrick Lamar; “It's Almost Dry”, Pusha T.