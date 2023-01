Trevor Noah regresa como presentador de los Grammy con comodidad y nerviosismo

AP

Los Angeles, Estados Unidos

Trevor Noah se siente más cómodo como anfitrión de los Premios Grammy por tercer año consecutivo, pero el expresentador de “The Daily Show” todavía está algo nervioso por encabezar la ceremonia con grandes artistas como Beyoncé, Adele y Harry. Estilos mirando.

“Los nervios entran porque estás parado frente no solo a algunos de los mejores, sino a algunos de los artistas más grandes del mundo”, dijo el ganador del Emmy. Noah espera que su preparación diligente lo ayude a superar el programa del domingo.

“Los nervios son parte de lo que hago”, dijo el comediante.

Noah regresa para su tercer período como anfitrión en los Grammy , que se transmiten en vivo desde Crypto.com Arena el domingo en CBS y Paramount+. La ceremonia regresa a Los Ángeles después de mudarse a Las Vegas por primera vez debido al aumento de casos de COVID-19 y la variante omicron.

“Me sentí aliviado de que Trevor regresara porque hace que mi trabajo sea más placentero y fácil”, dijo Ben Winston, productor ejecutivo del programa. Llamó a Noah un "profesional absoluto" que, dijo, puede girar con gracia en cualquier momento en una noche que celebra lo mejor de la música.

“Él me tranquiliza en una noche estresante cuando un set no ha sido construido a tiempo y le digo al oído 'Lo siento. Necesito que vayas 90 segundos extra porque la orquesta de Lady Gaga no está. Él fluirá naturalmente, hará una broma, se levantará y se sentará en la mesa de alguien y conversará con ellos”, dijo Winston. "Esa es una tarea muy difícil que muy pocas personas podrían hacer, y definitivamente no pueden hacerlo con la comedia y el encanto que tiene Trevor".

Noah dijo que cada año de presentación de los Grammy ha ofrecido una experiencia diferente debido a los desafíos logísticos derivados de la pandemia. Pero dijo que la entrega de premios en persona íntima pero socialmente distanciada en 2021 lo ayudó a establecer una relación con las estrellas de la música, especialmente al contar sus chistes.

La ceremonia del año pasado en Las Vegas fue un modelo híbrido que incluía fanáticos.

“Cada año, noto que desarrollo una relación diferente con las personas en la sala”, dijo. “Eso te abre a algunas bromas más y algunas conversaciones más de una manera en que las personas entienden el contexto de quién eres en relación con ellos. Significa que puedes divertirte un poco sin que nadie sienta que te estás metiendo encima”.

Como fanático de la música, Noah espera ver a los artistas populares que subirán al escenario, incluidos Bad Bunny, Mary J. Blige, Sam Smith, Lizzo, Steve Lacy y Brandi Carlile.

Beyoncé se dirige a la ceremonia con nueve nominaciones principales , incluidas las nominaciones a grabación y canción del año por su canción "Break My Soul". Kendrick Lamar tiene la segunda mayor cantidad de nominaciones con ocho, mientras que Adele y Carlile ingresan al programa con siete nominaciones.

Styles, Blige, Future, DJ Khaled, The-Dream y el ingeniero de masterización Randy Merrill recibieron cada uno seis nominaciones.

“Nos encanta tener a Trevor porque es muy bueno en eso”, dijo Harvey Mason jr, director ejecutivo de Recording Academy. “Él es tan agradable, es tan divertido. No sé cómo hace lo que hace. Nunca tropieza, nunca duda. Siempre es tan serio y sincero. También es un tipo de música. Lo ves cuando no está frente a la cámara. Está cantando, está bailando, está rapeando. Siento que ahora es uno de nosotros”.