Comentarista niega que haya agredido físicamente a Yailin durante pelea

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Después del certificado atribuido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que circuló la semana pasada en redes sociales, con el supuestamente Yailin la más viral intenta probar que fue agredida durante pelea con comentarista de farándula Nelsy Maglene Feliz (Fogón) el pasado 19 de enero, a través del programa “El Gordo y La Flaca” la conductora de radio negó que la cantante urbana recibiera algún golpe de su parte.

Feliz aseguró que la Fiscalía apoderada de su caso tuvo acceso a la grabación de las cámaras de seguridad del local donde ocurrió el incidente con la esposa de Anuel AA y ratificó su versión de los hechos.

“El Ministerio Público me citó y lo vio y me pudo corroborar. En el video se ve, claramente, que la agredida fui yo”, expresó Feliz.

El documento detalla que Yailin “refiere haber sido agredida físicamente, por una conocida (vía redes sociales, no físicamente), el día 19-01-2023, a las 4:00 PM, dentro de un comercio en la plaza comercial Sambil”, contradiciendo la versión de Feliz en su querella, donde aseguró que intentó “agarrarle las manos” para cuidarla debido a su estado de embarazo luego de recibir un golpe en la cabeza con un celular a manos de la esposa de Anuel.

“Es completamente falso que yo haya agredido a la artista. Tú sabes bien que cuando tú agredes a alguien, cuando tú golpeas, te agredes también. Y ella tiene, según pude leer, como inflamación e hinchazón, y si ella me golpe a mí, lo más lógico es que se le hinchen las manos”, añadió.

El pasado 20 de enero, la panelista de “El Show de Luinny” demandó a Yailin por agresión física.

La demandante contó a las autoridades que se encontraba en el centro de belleza Riva Hair Center, en Sambil, cuando Yailin llegó a ese lugar junto a Kimberly y dos mujeres más y luego de un acalorado intercambio de palabras, la dembowsera “me tiró el celular de ella en la cabeza”.

Asimismo, Feliz dijo que conociendo el estado de embarazo de Yailin, intentó “agarrarle las manos”, pero Kimberly “también me agrede, me dieron en la cara, la cabeza, me arrancaron las extensiones, en los brazos me dieron mucho, el cuello lo tengo inmovible, los golpes que me daban eran con los puños majao y me aruñaban”.