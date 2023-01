¿Quién es Regé Jean Page? El hombre más atractivo del mundo, según estudio

Redacción de entretenimiento

Santo Domingo RD

En los últimos días ha estado circulando en las redes sociales un estudio que reveló quienes eran los hombres más atractivos del mundo, y Regé Jean Page se llevó el puesto número uno.

El "lider de la belleza masculina" es un actor de nacionalidad británico-zimbabuense conocido sobre todo por su papel de Simon Basset en la serie de Netflix 'Los Bridgerton'. Nació en Londres, aunque pasó casi toda su infancia en Harare, Zimbabue, hijo de una enfermera local y padre inglés predicador de profesión.

Según las informaciones que recopiló este diario de medios ingleses Jean, en la adolescencia, vuelve a Londres, donde se gradúa en 2013 en el Drama Centre de Londres.

Sus primeros trabajos en la interpretación se producen en obras del West End como "The History Boys" o "The Merchant of Venice". También participó en la serie de BBC 'Waterloo Road'.

En el año 2016 decide 'cruzar el charco' para introducirse en el mercado estadounidense.

Su primer trabajo, el remake de la clásica 'Raíces', le valió el aplauso de la crítica. Un par de años más tarde ficha por Shondaland, la productora de Shonda Rhimes, para la que protagoniza la serie legal 'For the People' y, más recientemente, el drama romántico de época 'Los Bridgerton'.

¿Cómo se llevó a cabo el estudio?

Según han reportado medios internacionales, las operaciones matemáticas que se usaron para obtener el resultado, se basaron en la escala denominada Golden Ratio of Beauty de Phi, escala estética que usa la proporción áurea como una medida cuantificable física, y que es usada para analizar obras arquitectónicas y de arte.

La proporción áurea es precisamente el estudio que se realiza para determinar el concepto de belleza. Esta mide la simetría y armonía que existe en varios objetos de la naturaleza, como las hojas, ramificaciones y rostros humanos.

Luego de todos los análisis y pruebas a las que fueron sometidos los rostros de ciertos famosos, Regé Jean Page obtuvo una puntuación de 93.65%, la más alta de la media. Le sigue Chris Hemsworth, actor de ‘Thor’, con un porcentaje del 93.53 por ciento de belleza.