Jay Leno sufre otro accidente, ahora se rompe la clavícula, dos costillas y dos rótulas

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Jay Leno anda últimamente levantándose con el pie izquierdo. Hace dos meses sufrió graves quemaduras en la cara y ahora se fracturó múltiples huesos en un accidente de motocicleta.

En una entrevista concedida al diario Las Vegas Review-Journal, el expresentador dijo que el 17 de enero se cayó de la moto y se rompió la clavícula, dos costillas y dos rótulas.

"Estoy bien, estoy trabajando. Estoy trabajando este fin de semana", aseguró.

Leno, de 72 años, explicó que había estado probando una motocicleta Indian de 1940 cuando notó un olor a gasolina que se estaba derramando, reseñó el portal de la cadena televisiva CNN en Español.

"Así que giré por una calle lateral y corté por un estacionamiento, y sin que yo lo supiera, un tipo tenía un cable tendido a través del estacionamiento, pero sin ninguna bandera colgando", dijo Leno. "Así que no lo vi hasta que fue demasiado tarde. Me golpeó y me tiró de la moto".

El comediante sostuvo que inicialmente no hizo público el accidente debido a toda la publicidad que había recibido tras el incidente de noviembre en el que se quemó la cara mientras trabajaba debajo de un auto antiguo de 1907.

Jay Leno es un comunicador y humorista satírico estadounidense, presentador del histórico programa "The Tonight Show", de la cadena NBC, entre 1992 y 2014, sucediendo en el puesto a Johnny Carson y entregándole el puesto primero a Conan O'Brien, regresando, y luego a Jimmy Fallon.

En 2009 Leno fue sucedido por Conan O'Brien, pero NBC se acobardó cuando las calificaciones del programa cayeron y trajo a Leno nuevamente como presentador en 2010. Permaneció en el espacio hasta que Jimmy Fallon asumió el cargo en 2014.¡

Ambos accidentes, el de noviembre y el de hace diez días, se debieron a su pasión por trabajar en vehículos antiguos.