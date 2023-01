Denuncian a Yailin la más viral por agresión física a comentarista de espectáculo

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

La comentarista de espectáculos Nelsy Maglene Feliz Ferreras (Fogón o Mey Feliz) denunció a la cantante urbana Jorgina Guillermo Díaz (Yailin la más viral) y a su hermana, Kimberly Michell Guillermo (Mami Kim), el pasado 20 de enero ante la Fiscalía Comunitaria de Villa Juana, en el Distrito Nacional, por agresión física.

El documento detalla que la tarde del 19 de enero, la demandante se encontraba en el centro de belleza Riva Hair Center, en Sambil, cuando Yailin llegó a ese lugar junto a Kimberly y dos mujeres más y luego de intercambiar palabras, la esposa de Anuel AA “me tiró el celular de ella en la cabeza”.

Asimismo, Feliz contó a las autoridades que al conocer el estado de embarazo de Yailin, intentó “agarrarle las manos”, pero Kimberly “también me agrede, me dieron en la cara, la cabeza, me arrancaron las extensiones, en los brazos me dieron mucho, el cuello lo tengo inmovible, los golpes que me daban eran con los puños majao y me aruñaban”.

Por último, Feliz, quien se desempeña como una de las panelistas del espacio radial “El Show de Luinny”, explicó que al día siguiente “amanecí con un dolor tan fuerte en el cuerpo” debido a la paliza que recibió a manos de las hermanas Guillermo. Además sostuvo que ambas estuvieron publicando en redes sociales burlas de lo ocurrido.

Hasta el momento, ni la dembowsera ni sus representantes han ofrecido declaraciones con relación a la situación.