Lady Gaga y Rihanna nominadas al Oscar por mejor canción original; dejan fuera a Taylor Swift

AP

Los Ángeles, Estados Unidos

Lady Gaga y Rihanna obtuvieron nominaciones al Oscar el martes en una categoría de mejor canción original que dejó fuera a Taylor Swift.

Gaga fue nominada por "Hold My Hand" de "Top Gun: Maverick", mientras que Rihanna se convirtió en nominada por primera vez a través de "Lift Me Up", una canción de "Black Panther: Wakanda Forever". Las superestrellas de la música competirán en los Premios de la Academia 2023 en marzo.

"Carolina" de Swift de "Where the Crawdads Sing" no logró una nominación en la categoría. La canción fue considerada una candidata al Oscar después de recibir nominaciones para otros premios, incluidos los Globos de Oro.

Gaga coescribió la canción "Top Gun" con BloodPop, el productor y compositor de gran talento que ha creado canciones para varios grandes nombres, incluidos Madonna, Britney Spears y Justin Bieber. Es la cuarta nominación para Gaga, quien ganó un Oscar en 2019 por "Shallow" con Bradley Cooper.

Rihanna hizo su tan esperado regreso a la música con un gran toque en la balada "Lift Me Up", que fue escrita como un tributo a la fallecida estrella de "Black Panther" Chadwick Boseman, quien murió de cáncer en 2020. Ella creó la canción con Tems, el director de la película Ryan Coogler y el compositor Ludwig Göransson, quien se llevó a casa un Oscar hace cuatro años por su trabajo en la primera película de “Black Panther”.

“Esta canción conmovió a mucha gente”, dijo Göransson. “Esa es una de las cosas hermosas que puedes hacer cuando escribes música. Hay momentos en que la música tiene vida fuera de la película. Sigue vivo. Es hermoso ver cómo se conecta con la gente”.

Diane Warren recibió su decimocuarta nominación al Oscar a través de su canción "Applause" de "Tell It Like a Woman". El prolífico compositor fue reconocido con un Oscar honorario en los Premios de los Gobernadores el año pasado.

“Es asombroso ser apreciado por mis compañeros nuevamente”, dijo Warren, quien se quedó despierta toda la noche en una fiesta de pizza con amigos mientras esperaba las nominaciones, tal como lo hizo el año pasado. “Nunca doy por sentadas las nominaciones”.

Otros nominados a mejor canción original son "Naatu Naatu" de MM Keeravaani de "RRR", que fue escrita por Chandrabose, y "This is a Life" de "Everything Everywhere All at Once". Este último tema fue creado por Mitski, David Byrne y Ryan Lott, quien junto a su banda Son Lux también fue nominado a mejor partitura original.

“Siento que estoy en la cima del mundo. Este es el mejor sentimiento”, dijo Keeravaani, quien agregó que no estaba sorprendido con la nominación porque tenía “mucha confianza en su trabajo”.

Keeravaani dijo que espera que su nominación a través de la plataforma de los Oscar pueda destacar a otros artistas de la India.

“Es importante que más y más música y artistas talentosos de mi país puedan tener la oportunidad de obtener este tipo de reconocimiento, para que el mundo abrace la música india más que nunca”, dijo.