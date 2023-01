Telemicro pone de buen humor a Fausto Mata, le regala una yipeta

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

Fausto Mata anda este martes muerto de la risa, con todos los dientes afuera de su "boca de piano", como reza su apodo artístico. El presidente de Grupo de Medios Telemicro, Juan Ramón Gómez Díaz, lo sorprendió al regalarle una yipeta.

Gómez Díaz agasajó a la estrella “De la casa de las oportunidades”, a través de la licenciada Josefina Adames, reportó Noticias Telemicro.

“Nuestra estrella premiada es Fausto Mata, nuestro querido comediante”, expresó Adames emocionada.

Adem{as, resaltó los años que el actor y comediante tiene formando para la familia Telemicro y en gran trabajo que realiza, empeño que seguirá siendo mucho mejor.

“Tenemos esta maravillosa Mercedes Benz que él va disfrutar... y gracias a Juan Ramón Gómez Díaz, él va poder disfrutar de esta gran jeepeta, ¡tenga su llave!”, con emoción entregó la licenciada al comediante.

"Boca de Piano" agradeció a su jefe y comentó que estaba hace un tiempo detrás de "un vehiculo bonito, que me representara y que me durara por un buen tiempo, oh y el hombre viene y se destapa regalándome esta Mercedes Benz, señores Juan Ramón Gómez Díaz tiene los retozos pesados".

Tras agradecer a su jefe, dijo que lo sorprendió y que se sentía "hasta nervioso porque no esperaba esto".

Según contó, a él le dijeron que pasara por la oficina de Gómez Díaz, y pensó que le habían llevado un chisme "al hombre", pero que en realidad lo sorprendió con este regalo que compartir{a con "mi familia, mis hijos, mis amigos.