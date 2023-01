Bad Bunny y Gael García Bernal se besan en la película “Cassandro ‘¡El Exótico!’”

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Bad Bunny se volvió a besar con un hombre, pero esta vez, en la película “Cassandro ‘¡El Exótico!”, protagonizada por el actor mexicano Gael García Bernal.

Las imágenes del beso entre los personajes encarnados por el trapero puertorriqueño y García Bernal se hicieron viral este martes, cuando la cuenta en Instagram thekingoflatintrap filtró fotografías de la escena.

En el filme inspirado en la vida del luchador gay estadounidense de origen mexicano Saúl Armendáriz (El Exótico) y que fue dirigido por Roger Ross Williams, “El Conejo Malo” interpreta a un amigo de “Lorenzo” (Joaquín Cosío).

“Cassandro ‘¡El Exótico!” se proyectó, por primera vez, recientemente en el Festival de Cine de Sundance 2023, que tiene lugar desde el pasado 19 hasta el próximo 29 de enero en el Sudance Resort, en Utah, Estados Unidos.

Aunque no es cantante, García Bernal le puso su voz a la banda sonora de “Coco”, por la que gano Mejor Canción en los Oscar 2018. Tambien se alzó con un Golden Globe a Mejor actor de serie de TV - Comedia o musical en 2016 por “Mozart in the jungle”.

El intérprete de “Tití me preguntó” fue noticia en agosto de 2022 cuando beso a su bailarín Nigel O´Brian durante su participación en los MTV Video Music Awards (VMAs) en el Yankee Stadium tras ganar como ´Artista del Año´.