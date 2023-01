Conozca los nominados a los Premios Óscar 2023

AP

Los Ángeles, Estados Unidos

Los nominados a la 95.ª edición de los Premios de la Academia anunciados el martes en Beverly Hills, California:

Mejor película: “Todo tranquilo en el frente occidental”; “Avatar: El camino del agua”; “Las almas en pena de Inisherin”; “Elvis”; “Todo en todas partes, todo a la vez”; “Los Fabelman”; "Alquitrán"; “Top Gun: Inconformista”; “Triángulo de la Tristeza”; “Mujeres Hablando”.

Mejor actor: Brendan Fraser, “La ballena”; Colin Farrell, “Las almas en pena de Inisherin”; Austin mayordomo, "Elvis"; Bill Nighy, “Vivir”; Paul Mescal, “Después del sol”.

Mejor actriz: Ana de Armas, “Rubia”; Cate Blanchett, “Tár”; Andrea Riseborough, “Para Leslie”; Michelle Williams, “Los Fabelman”; Michelle Yeoh, "Todo en todas partes, todo a la vez".

Mejor director: “Martin McDonagh, “The Banshees of Inisherin”; Daniel Kwan y Daniel Scheinert, “Todo a la vez, en todas partes”; Steven Spielberg, “Los Fabelman”; Todd Field, “Tár”; Ruben Ostlund, “Triángulo de la tristeza”.

Mejor actor de reparto: Brian Tyree Henry, “Causeway”; Judd Hirsch, “Los Fabelman”; Brendan Gleeson, “Banshees en Inisherin”; Barry Keoghan, “Banshees de Inisherin”; Ke Huy Quan, “Todo en todas partes, todo a la vez”.

Cine internacional: “All Quiet on the Western Front” (Alemania); “Argentina, 1985” (Argentina); “Cerrar” (Bélgica); “EO” (Polonia); “La chica tranquila” (Irlanda)”.

Guión original: “Everything Everywhere All at Once”; “Las almas en pena de Inisherin”; “Los Fabelman”; "Alquitrán"; “Triángulo de la Tristeza”.

Mejor actriz de reparto: Angela Bassett, “Black Panther: Wakanda Forever”; Hong Chau, “La ballena”; Kerry Condon, “Las almas en pena de Inisherin”; Stephanie Hsu, “Todo en todas partes al mismo tiempo”; Jamie Lee Curtis, "Todo en todas partes, todo a la vez".

Efectos Visuales: “Avatar: El Camino del Agua”; “Top Gun: Inconformista”; “Batman”; “Pantera Negra: Wakanda para siempre”; "Todo calmado en el frente oeste."

Música (partitura original): Volker Bertelmann, “All Quiet on the Western Front”; Justin Hurwitz, “Babilonia”; Carter Burwell, “Las almas en pena de Inisherin”; Son Lux, “Todo a la vez, en todas partes”; John Williams, “Los Fabelman”.

Canción original: “Applause”, de “Tell It Like a Woman”; “Hold My Hand”, de “Top Gun: Maverick”; “Lift Me Up” de “Black Panther: Wakanda Forever”; “Naatu Naatu” de “RRR”; “This Is a Life” de “Everything Everywhere All at Once”.

Largometraje documental: 'All That Breathes'; “Toda la Belleza y el Derrame de Sangre”; “Fuego de Amor”; “Una casa hecha de astillas”; “Navalny”.

Guión adaptado: “Todo tranquilo en el frente occidental”; "Cebolla de cristal: Un misterio de Knives Out"; "Viviendo,"; “Top Gun: Inconformista”; “Mujeres Hablando”.

Fotografía: James Friend, “Todo tranquilo en el frente occidental”; Darius Khondj, “Bardo, falsa crónica de un puñado de verdades”; Mandy Walker, “Elvis”; Roger Deakins, “Imperio de la Luz”; Florian Hoffmeister, “Tár”.