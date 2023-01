'Everything Everywhere' encabeza las nominaciones al Oscar con 11

AP

Los Angeles, Estados Unidos

El éxito independiente de ciencia ficción que salta multiversos “Everything Everywhere All at Once” encabezó las nominaciones a la 95.ª edición de los Premios de la Academia mientras Hollywood acumulaba honores en espectáculos de pantalla grande como “Top Gun: Maverick” y “Avatar: The Way of Water” un año después de que un servicio de transmisión ganara la mejor película por primera vez .

"Everything Everywhere All at Once" de Daniel Scheinert y Daniel Kwan obtuvo 11 nominaciones principales el martes, incluidas las nominaciones para Michelle Yeoh y el niño que regresa Ke Huy Quan .

Las 10 películas nominadas a la mejor película son: "Everything Everywhere All at Once", "The Banshees of Inisherin", "The Fabelmans", "Tár", "Top Gun: Maverick", "Avatar: The Way of Water", " Elvis”, “Todo tranquilo en el frente occidental”, “Mujeres hablando” y “Triángulo de tristeza”.

Las nominaciones fueron anunciadas el martes desde el Teatro Samuel Goldwyn de la academia en Beverly Hills, California, por Riz Ahmed y Allison Williams.

Si los Oscar del año pasado estuvieron dominados por la transmisión (CODA de Apple TV+ ganó el premio a la mejor película y Netflix obtuvo 27 nominaciones principales), las películas que atrajeron a los espectadores a los multicines después de dos años de pandemia constituyen muchos de los principales contendientes de este año.

Las nominadas a mejor actriz son: Ana de Armas, “Rubia”; Cate Blanchett, “Tár”; Andrea Riseborough, “Para Leslie”; Michelle Williams, “Los Fabelman”; Michelle Yeoh, "Todo en todas partes, todo a la vez".

Los nominados a mejor actor: Brendan Fraser, “The Whale”; Colin Farrell, “Las almas en pena de Inisherin”; Austin mayordomo, "Elvis"; Bill Nighy, “Vivir”; Paul Mescal, “Después del sol”

Las nominadas a mejor actriz de reparto son: Angela Bassett, “Black Panther: Wakanda Forever”; Hong Chau, “La ballena”; Kerry Condon, “Las almas en pena de Inisherin”; Jamie Lee Curtis, ““Todo, en todas partes y al mismo tiempo”; Stephanie Hsu, "Todo en todas partes, todo a la vez".

Los nominados a mejor actor de reparto son: Brian Tyree Henry, por “Causeway”; Judd Hirsch, “Los Fabelman”; Brendan Gleeson, “Banshees en Inisherin”; Barry Keoghan, “Banshees de Inisherin”; Ke Huy Quan, “Todo en todas partes, todo a la vez”.

Los nominados a película internacional son: “All Quiet on the Western Front” (Alemania); “Argentina, 1985” (Argentina); “Cerrar” (Bélgica); “EO” (Polonia); “La chica tranquila” (Irlanda).

Los nominados a guión original son: “Everything Everywhere All at Once”; “Las almas en pena de Inisherin”; “Los Fabelman”; "Alquitrán"; “Triángulo de la Tristeza”.

Los nominados a mejor partitura original son: Volker Bertelmann, “All Quiet on the Western Front”; Justin Hurwitz, “Babilonia”; Carter Burwell, “Las almas en pena de Inisherin”; Son Lux, “Todo a la vez, en todas partes”; John Williams, “Los Fabelman”.

Los nominados a mejor película de animación son: “Pinocho de Guillermo del Toro”; “Marcel la concha con los zapatos puestos”; “El gato con botas: El último deseo”; “La bestia marina”; "Volviendose rojo."

"The Fabelmans" de Steven Spielberg luchó por captar la atención del público, pero la historia autobiográfica del director sobre la mayoría de edad le otorgará a Spielberg su vigésima nominación al Oscar y la octava nominación al mejor director. John Williams , su compositor de toda la vida, amplió su récord de la mayor cantidad de nominaciones al Oscar para una persona viva. Otro guiño a la mejor banda sonora le dará a Williams su 53ª nominación, un número que solo sigue a los 59 de Walt Disney.

La transmisión del año pasado atrajo a 15,4 millones de espectadores , según Nielsen, un 56% más que la audiencia récord de 10,5 millones para la transmisión de 2021 marcada por la pandemia. Este año, ABC traerá de regreso a Jimmy Kimmel para que sea el anfitrión de la ceremonia del 12 de marzo, una que seguramente será vista como un regreso al lugar de la bofetada.

Pero preocupaciones más grandes giran en torno al negocio del cine. El año pasado vio destellos de resurrección triunfal para los cines, como el éxito de “Top Gun: Maverick”, luego de dos años de pandemia. Pero en parte debido a un flujo menos constante de lanzamientos importantes, la venta de boletos para el año recuperó solo alrededor del 70% del negocio previo a la pandemia. Regal Cinemas, la segunda cadena más grande del país, anunció el cierre de 39 cines este mes.

Al mismo tiempo, las nubes de tormenta barrieron el mundo del streaming después de años de un crecimiento aparentemente ilimitado. Las acciones se desplomaron cuando Wall Street recurrió a los servicios de transmisión para obtener ganancias, no solo para agregar suscriptores. Ha seguido una reducción, ya que la industria entra nuevamente en un capítulo incierto.

En marcado contraste con los Premios de la Academia del año pasado, es posible que este año no haya títulos de transmisión compitiendo por el premio más buscado de los Oscar, aunque los últimos lugares en el campo de las 10 películas a la mejor película siguen en juego. Las mejores tomas de Netflix, en cambio, vienen en otras categorías, en particular con la película animada favorita "Guillermo del Toro's Pinocchio" y la presentación alemana, "All Quiet on the Western Front".