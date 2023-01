Drake entrega nostalgia, se burla de nueva música en el show del Teatro Apollo

AP

Nueva York, Estados Unidos

Es fácil olvidar cuántos éxitos creó Drake en su carrera musical de casi 15 años. Pero presentó un recordatorio enfático con un concierto íntimo en el Teatro Apollo de Harlem el sábado, su primer espectáculo en el legendario lugar.

Durante la actuación, el cuatro veces ganador del Grammy se burló de que podría haber nueva música en camino, a pesar de haber lanzado dos álbumes el año pasado.

“Pensé en un montón de cosas en la vida, pero en este momento, ninguna de esas cosas deja de hacer música para ti”, dijo Drake a la multitud cariñosa. “Espero poder generar más emociones para ti, tal vez este año, podría aburrirme y hacer otra”.

La primera noche de dos programas de fin de semana de Apollo presentados por SiriusXM, presentó al cantante de 36 años copiando canciones a un ritmo frenético, la mayoría con solo un verso y un estribillo, satisfaciendo a los fanáticos del primer día con cortes profundos que no son de radio favoritos de los fanáticos. así como aquellos que solo están familiarizados con sus hits No. 1. Las actuaciones grabadas se transmitirán en el canal SiriusXM Sound 42 de Drake en las próximas semanas.

Al señalar que este era su primer programa en aproximadamente cinco años y luego al afirmar "Estaré mucho tiempo de gira este año", el artista con más reproducciones de Spotify en los EE. UU. el año pasado le dijo a su audiencia cautivada que el programa se trataba de agradecimiento.

“Quería hacer de este un espectáculo sobre la gratitud”, dijo Drake. “Esta es una pequeña historia que armamos: mi profundo amor por mi familia, por mis queridos amigos y por todos y cada uno de ustedes que me han estado apoyando durante mucho tiempo”.

Con trenzas mientras vestía jeans holgados y una camiseta de baloncesto azul y amarilla de Jimmy Brooks, un guiño a sus días como actor en la serie dramática para adolescentes "Degrassi", Drake abrió la actuación con "Over My Dead Body" como invitados famosos como Justin. y Hailey Bieber, el ex MVP de la NBA y actual estrella de los Brooklyn Nets Kevin Durant, la estrella de la NFL Odell Beckham Jr., los raperos A$AP Ferg y A Boogie con la sudadera con capucha vieron.

Sentado en una cama colocada a la derecha del escenario, siguiendo el modelo de su habitación en el sótano de su madre en Toronto, donde dijo que escribía canciones, Drake cantó a todo pulmón muchos de sus éxitos del lado B de tempo lento como "Wu-Tang Forever", "Trust Problemas”, “Práctica” y “Sin sentimientos”.

También cantó su corte profundo más popular, "Marvin's Room", mientras la multitud que estaba de pie se unió a él palabra por palabra antes de hacer la transición a su gancho de "Say Something" de Timbaland mientras el ritmo de "Marvin's Room" continuaba.

Cuando el juego de dormitorio se atenuó y la luz se desplazó hacia el lado izquierdo del escenario, revelando una sala de juntas, Drake se cambió a una sudadera con capucha de cuero negro con su símbolo de búho OVO. El rapero se paró frente a un artista que interpretaba a un ejecutivo de un sello discográfico que notó con escepticismo que era "interesante" que fuera un rapero de Canadá, antes de decir: "Está bien, veamos qué tienes". (Drake más tarde le recordaría a la multitud cómo todos los principales sellos discográficos de Nueva York lo ignoraron).

Comenzando con "Best I Ever Had", el éxito de R&B que impulsó su carrera, continuó su viaje musical con los primeros éxitos de la era de Young Money como Headlines, "HYFR", "Started From the Bottom" y "I'm en uno." El público también acompañó sus discos más bailables como "Massive" del proyecto "Honestly, Nevermind" del año pasado, así como "Hold On, We're Going Home", "One Dance", "Passionfruit" e "In Mis sentimientos."

El tramo final del set de 90 minutos se abrió con una actuación sorpresa del popular colectivo de rap de Harlem de principios de la década de 2000, The Diplomats, que presentó a Drake con la sudadera con capucha rosa y la diadema de Cam'ron. Luego se le unió 21 Savage para interpretar canciones como "Rich Flex", "Spin Bout You" y "Knife Talk" de su proyecto conjunto, "Her Loss", lanzado en noviembre.

El lema de toda la vida para el Apolo es "¡Donde nacen las estrellas y se hacen las leyendas!" Así que fue estratégico o fortuito que terminara el programa con "Legend". Si bien podría ser demasiado pronto para cubrirlo con el apodo de leyenda de la manera en que lo llevan los íconos del Paseo de la Fama de Apolo, como Michael Jackson, Prince, Aretha Franklin James Brown, no dejó dudas de que va por buen camino.