Raeldo López: “Alá Jazá es un patán”

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

A raíz del momento incomodo que le hiciera pasar un párroco en Peralvillo al merenguero Alá Jazá hace unos días en pleno escenario, el humorista y comunicador Raeldo López decidió compartir una anécdota de su experiencia cuando conoció al cantante.

El actor definió a Alá Jazá como “patán”, ya que en una fiesta donde ambos participaron, el creador del ´mamwali´ supuestamente no fue humilde.

“Este caballero (Alá Jazá) era uno de los artistas que amenizaba la actividad (eso hace unos años) y este caballero llegó con siete guardaespaldas, con siete guardaespaldas”, dijo López en su programa de radio ´Cambio y Fuera´. “Ese caballero, ese señor ni saludó”.

Asimismo, López atribuyó el incidente de Alá Jazá con el sacerdote Juan José Silva a esa misma lejanía que pudo percibir al verlo por primera vez.

Esa conducta, López la comparó con la que tuvo Juan Luis Guerra, quien fue el otro artista invitado a ese evento y actuó de manera diferente.

“Alá Jazá llega con siete guardaespaldas y Juan Luis Guerra llega agarrado con Nora de mano”, expresó.

Asimismo, agregó que no es la única vez que pasa, pues en otra ocasión, su equipo se creó tensión en el ambiente, incluso, evitando a López de presentarlo en tarima.

Silva se quejó de que Alá Jazá no quiso escuchar las reglas del evento y de no aceptarle una cena, además de los “pasos sensuales” de los músicos que lo acompañaban.

“Pueblo de Peralvillo, yo soy el primero que quiere que ustedes disfruten estas fiestas… No es posible que hemos tenido cinco años aquí y hemos recibido artistas, se le da una acogida, se le da unas orientaciones y con el único artista que yo no he podido hacer eso es con este señor. Y le estoy diciendo que soy el sacerdote que organiza este evento y él que ahora no, que después, ¿y qué es eso?, si no habla conmigo aquí no se presenta, se lo he dicho de todas maneras, amablemente, al mánager”, dijo Silva.

Aunque el relacionista de Alá Jazá explicó a LISTíN DIARIO que “el artista le pidió esperar porque la introducción del show había iniciado, pero él está tranquilo porque no hizo nada malo”.