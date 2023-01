Kylie Jenner revela el rostro y el nuevo nombre de su hijo después de cambiarle Wolf

Redacción de Entretenimiento

Después de anunciar, a un mes de su nacimiento, que su hijo no se llamaría Wolf, la socialité y empresaria Kylie Jenner anunció este sábado que el nuevo nombre de su segundo retoño es Aire.

Junto a varias fotografías, la menor del clan Kardashian-Jenner mostro por primera vez el rostro de Aire, quien nació el 2 de febrero de 2022, tras cuatro años del nacimiento de Stormi, primogénita de la también modelo y el rapero Travis Scott.

En septiembre, Kylie explicó durante una entrevista en The Late Late Show With James Corden que Wolf seguía siendo el nombre de su hijo.

“Su nombre sigue siendo Wolf, su pasaporte es Wolf, pero ese no va a ser su nombre. No le llamamos Wolf.... Simplemente no estamos listos para compartirlo todavía”.