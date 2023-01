"Ni canta ni baila pero no se la pierdan": la frase que nunca publicó el NYT

EFE

Nueva York

"Ni canta ni baila, pero no se la pierdan" es una frase apócrifa sobre la cantante española Lola Flores de una crítica supuestamente publicada en The New York Times, pero lo cierto es que no aparece en ninguno de los artículos conservados en el archivo de la web del periódico estadounidense, ha podido confirmar EFE Verifica.

Tampoco existe referencia alguna a una supuesta actuación en 1979 (1953, según las fuentes) de la cantante, conocida también como "la Faraona" que este sábado cumpliría 100 años, en el Madison Square Garden, cuya crítica habría sido el detonante de la frase.

En realidad, el origen de la sentencia, que sirvió a C.Tangana para titular su reciente gira "Sin cantar ni afinar tour 2022", lo explica su hija Lolita en el documental "Lola", donde achacaba su origen a que "alguien se lo dijo (a Lola Flores) a su cara en Nueva York y ella pensó que lo habían escrito".

También Alberto Romero, profesor de Literatura Española en la Universidad de Cádiz y autor del ensayo "Lola Flores. Cultura popular, memoria sentimental e historia del espectáculo" explica a EFE: "Eso es completamente inventado. Posiblemente lo inventó ella misma, o lo escuchó en algún momento, y se lo aplicó como eslogan publicitario", con tanta eficacia que "seguimos pensando que la cita es cierta". Y es que Lola Flores, dice el profesor, era "un animal de la comunicación".

La hemeroteca digital del diario estadounidense sí guarda una noticia de 1953 que informa brevemente de la actuación de Flores en el neoyorquino Teatro San Juan con el titular: "Agenda de la semana. Lola Flores en la Temporada del Uptown - Otros eventos". En dicho texto, sin embargo, no hay rastro de esa cita.

"Lola Flores, cantante y bailaora de flamenco, actuará en una serie de espectáculos entre el jueves de esta semana y el miércoles de la que viene. Estará acompañada por Carmen Flores y Faico, Paco Aguilera, guitarrista; y Elsa Miranda (Chiquita Banana), con Manuel García Matos como director. Las actuaciones tendrán lugar todos los días a las 3 y a las 9, y también a las 6 el sábado y domingo", reza la breve nota en la hemeroteca del periódico.