Premios Óscar 2023: Esto es lo que puede esperar de las nominaciones

AP

Nueva York, Estados Unidos

Es cierto que hubo algunas distracciones notables en la ceremonia del año pasado, así que es posible que te las hayas perdido: las viejas reglas de los Oscar se han ido por la ventana.

Una película, transmitida por Apple TV+, ganó el máximo galardón de Hollywood sin un centavo de taquilla. Pero este año, ¡giro en la trama! – no hay un título de transmisión en la búsqueda de los principales premios de los Premios de la Academia. Cuando se anuncien las nominaciones el martes, las palomitas de maíz estarán en el menú. "Top Gun: Maverick", "Avatar: The Way of Water" y "Elvis" parecen estar seguros de nominaciones a mejor película.

Pero después de un año de cine oscilante en el que cada pronunciamiento sobre el futuro de las películas cinematográficas era plausible en diferentes momentos, ¡el público está de vuelta! ¡No, no lo son! – la película que Hollywood coronará como la mejor de 2022 puede, en última instancia, no ser un título de transmisión ni un éxito de taquilla.

Recientes nominaciones de los principales gremios de la industria han sugerido fuertemente que solo hay tres películas con una oportunidad realista para la mejor película.

La película independiente de ciencia ficción "Everything Everywhere All at Once", la comedia oscura irlandesa "The Banshees of Inisherin" y las memorias ficticias de Steven Spielberg "The Fabelmans" fueron las únicas películas nominadas a los principales premios del Sindicato de Actores de la Pantalla, el Sindicato de Productores y el Sindicato de Directores. Por mucho que a algunos les gustaría ver a “Top Gun: Maverick” zumbando en la torre de los Oscar, pelear con el gremio de actores casi siempre ha sido una sentencia de muerte para las oportunidades de mejor película.

Pero queda un largo camino hasta la 95.ª entrega de los Premios de la Academia el 12 de marzo. Aquí hay un resumen de lo que podemos esperar cuando se anuncien las nominaciones el martes por la mañana.

¿CUÁLES SON LOS FAVORITOS?

El apoyo más fuerte parece ser para "The Banshees of Inisherin" de Martin McDonagh y "Everything Everywhere All at Once" de Daniel Kwan y Daniel Scheinert. Junto con las nominaciones a dirección, guión y mejor película, ambas películas podrían obtener hasta cuatro nominaciones de actuación el martes.

La estrella de “Everything Everywhere All at Once”, Michelle Yeoh , es la principal candidata en la formidable categoría de mejor actriz, mientras que su coprotagonista, Ke Huy Quan, la ex estrella infantil, parece estar huyendo con el premio al mejor actor de reparto.

La estrella de "Banshees" Colin Farrell es probablemente la competencia más dura para Brendan Fraser ("The Whale") y Austin Butler ("Elvis")en mejor actor, mientras que Brendan Gleeson, Kerry Condon y Barry Keoghan pueden obtener nominaciones de apoyo.

¿QUÉ ES 'LOS FABELMANS'?

Esa fue la respuesta sin "¡Jeopardy!" concursante podría pensar en un episodio reciente, un momento de castigo en una carrera muy celebrada para el drama de Spielberg ganador del Globo de Oro sobre la mayoría de edad.

“The Fabelmans” ha sido uno de los favoritos desde su premiado estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto, pero hay algunas grietas en su campaña más allá de las pistas del programa de juegos sin respuesta.

Michelle williams Sorprendentemente, se perdió una nominación al SAG, pero espera que la academia (que ha nominado a Williams cuatro veces antes) solucione eso. Más desafiante es que, a diferencia de "Everything Everywhere All at Once" o "The Banshees of Inisherin", "The Fabelmans" ($14,4 millones a nivel nacional) tuvo un desempeño inferior en la taquilla. Irónicamente, el cineasta que ayudó a crear el éxito de taquilla moderno tendrá que ganar a pesar del ligero olor a decepción teatral.

Spielberg, sin embargo, parece encaminarse a su novena nominación a mejor director y, muy probablemente, a su tercera victoria en la categoría.

PERO, ¿QUÉ HAY DE ESOS EXITOSOS?

Con $1.5 mil millones en ventas de boletos, “Top Gun: Maverick” ayudó a atraer a los cinéfilos, especialmente a los cinéfilos mayores y más vacilantes, a los cines después de más de dos años de pandemia. Se esperaba que fuera recompensado con una nominación a mejor película, así como con muchas nominaciones en las categorías técnicas.

Colocar seis cámaras IMAX en la cabina de un avión de combate, como logró el director de fotografía Claudio Miranda, es el tipo de hazaña cinematográfica que es difícil de ignorar. “Avatar: The Way of Water” de James Cameron (que se acerca a los $2 mil millones) también estará en la mezcla en muchas de las mismas categorías.

Y por primera vez, una película de Marvel está a punto de obtener una nominación a la interpretación: Angela Bassett, por “Black Panther: Wakanda Forever”. Es probable que ella también gane.

Algunos dirían que a los Oscar les vendrían bien esos éxitos de taquilla. Las calificaciones han tendido a ser más altas en los años en que las películas más vistas compiten por la mejor película.

En los últimos años, los productores de los Oscar han intentado en vano agregar premios a la “mejor película popular” y ganadores votados en Twitter, y en su mayoría solo han obtenido burlas por sus esfuerzos. Al mismo tiempo, las películas más modestas —“CODA”, “Nomadland”, “Parasite”, “The Shape of Water”, “Moonlight”— por lo general han triunfado.

¿QUÉ COMPLETA LA MEJOR IMAGEN?

Diez películas serán nominadas a la mejor película, y siete de esos espacios se sienten como candados: "The Banshees of Inisherin", "Everything Everywhere All at Once", "The Fabelmans", "Top Gun: Maverick", "Tár", " Avatar: El Camino del Agua” y “Elvis”. Esperaría ver "The Whale" de Darren Aronofsky y, tal vez, "Women Talking" de Sarah Polley, que obtuvo una nominación al mejor conjunto del SAG. Eso dejaría a películas como "Triangle of Sadness", "All Quiet on the Western Front" y "Glass Onion: A Knives Out Mystery" buscando el último lugar.

¿QUÉ PASA CON LA CAMPAÑA 'BASE' PARA ANDREA RISEBOROUGH?

Con Yeoh, Blanchett, Williams, Viola Davis (“The Woman King”), Ana de Armas (“Blonde”) y Danielle Deadwyler (“Till”), la categoría de mejor actriz ya es ultra competitiva. Pero una campaña de última hora respaldada por celebridades ha impulsado a Andrea Riseborough a seguir adelante con su interpretación de una madre alcohólica del oeste de Texas en el lanzamiento poco visto de octubre, "To Leslie".

Riseborough no fue vista en la mezcla de premios, pero obtuvo una nominación de los Independent Spirit Awards. En cambio, ha sido una gran cantidad de celebridades, incluidas Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Charlize Theron y Jennifer Aniston, cuya promoción de Riseborough la colocó repentinamente en el mapa de los Oscar.

¿QUÉ MÁS BUSCAR?

Jamie Lee Curtis ("Everything Everywhere All at Once") podría conseguir su primera nominación al Oscar. Lo mismo podría hacer Adam Sandler (“Hustle”), quien fue nominado por SAG por su drama de baloncesto de Netflix.

La película internacional favorita puede no ser la sensación india “RRR” (que no fue seleccionada por India pero compite en otras categorías , incluida la de mejor canción).

La entrada alemana "All Quiet on the Western Front", que viene de su fuerte actuación en las nominaciones al BAFTA e impulsada agresivamente por Netflix, puede ser la película extranjera que acumule múltiples nominaciones el martes.

¿QUIÉN NO ESTÁ PERO DEBERÍA HABER SIDO NOMINADO?

La política de la academia de que las películas internacionales sean enviadas por los gobiernos de sus países de origen ha tenido un efecto paralizador en los cineastas que trabajan dentro de regímenes opresores. El elogiado “No Bears” de Jafar Panahi estará ausente solo porque Irán, que encarceló a Panahi a principios de este año, previsiblemente decidió no presentarlo.

“Aftersun” de Charlotte Wells, mi elección como mejor película del año,puede encontrar un merecido amor de la academia por Paul Mescal, pero seguramente podría competir en muchas categorías, especialmente si le dieran los Oscar por "Mejor caída de aguja".

También podría haber votado por Tilda Swinton en “La hija eterna”, Keke Palmer por “Nope”, “Kimi” de Steven Soderbergh como mejor película y “Weird: The Al Yankovic Story” como mejor guión.

Además, ¿cómo no vamos a premiar a Daniel Craig por una de las actuaciones más divertidas del año en “Glass Onion: A Knives Out Mystery”? Se lo merece, aunque sea por el traje de baño.