Cardi B no cumple con servicio comunitario y le exigen terminarlo antes del 1 de marzo

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Un juez del Tribunal Penal del Condado de Queens le otorgó un mes y medio adicional a la rapera de “Wap”, Cardi B, para cumplir con los 15 días de servicio comunitario que le fue impuesto luego de haber realizado un acuerdo de culpabilidad por una pelea en un establecimiento nocturno en 2018.

La cantante de origen dominicano debió terminar con su sanción este martes, pero “ha realizado cero horas”, por lo que el magistrado extendió su plazo hasta el 1 de marzo, dijo una fuente a People.

“Personal y profesionalmente, Cardi se dedica al servicio comunitario y a los esfuerzos caritativos", dijo su abogado en un comunicado compartido con PEOPLE. "Por lo tanto, agradece que la corte le haya dado hasta el 1 de marzo para completar su compromiso de servicio comunitario en Queens, Nueva York”.

En septiembre, la primera mujer en ganar el premio Grammy a “Mejor Álbum de Rap” aceptó ser culpable de dos cargos menores de agresión en tercer grado y peligro imprudente y recibió una orden de alejamiento de las víctimas y 15 días de servicio comunitario.

“Estos momentos no me definen y no reflejan quién soy ahora. Tengo muchas ganas de superar esta situación con mi familia y amigos y volver a las cosas que más amo: la música y mis fans”, dijo en ese momento.

Cadi había ordenado un ataque a dos empleadas de Angel's Strip Club, en New York, creyendo que su esposo Offset le había sido infiel con una de ellas.