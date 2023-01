Representantes de Dior le exigen a Ángel Dior dejar de usar su nombre en un plazo de diez días

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Representantes de Parfums Christian Dior (PCD) en el país le otorgaron un plazo de diez días al exponente urbano Ángel Rosario, mejor conocido como Ángel Dior, para dejar de usar el nombre de la firma francesa.

A través de un documento sellado, Dior exigió al cantante “cesar todo uso de la marca Dior en cualquier forma o medio. Incluidos signos, carteles, tarjetas de visita, material grabado, web, redes sociales, entre otros”, además de “nunca utilizar o intentar registrar el termino Dior o cualquier otro termino o marca similar a cualquiera de las marcas de PCD en el futuro”.

En ese sentido, también debe “informar por escrito a los procuradores locales de PCD, cuyos nombres figuran al inicio de este acto, de su voluntad de cumplir con los requisitos aquí contenidos, así como de las gestiones realizadas a tales efectos”.

El intérprete de dembow expresó en una entrevista en el programa “De Extremo a Extremo” que la marca no estaría pendiente de él, e incluso, insinuó que podrían llamarlo para trabajar juntos.

“Esa gente no andan en eso y esa gente son otro nivel, esa gente no andan pendiente a esa locura. Más fácil se me pueden acercar”, dijo.